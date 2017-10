Woody Allen a declarat că este „trist“ pentru Harvey Weinstein, acuzat de viol şi hărţuire sexuală

Allen a spus că a auzit zvonuri, dar nu "aceste poveşti horror", spuse de un număr important de femei care îl acuză pe Weinstein de hărţuire sexuală.







Weinstein a fost exclus sâmbătă din Academia Americană de Film, cea care acordă premiile Oscar, ca urmare a acestor acuzaţii.





Woody Allen, la rândul său a fost acuzat de hărţuire sexuală; că şi-ar fi molestat fiica adoptivă - o acuzaţie pe care a negat-o mereu.





Weinstein a fost creditat pentru relansarea carierei lui Allen după ce regizorul a fost acuzat că a abuzat-o pe Dylan Farrow, fiica sa pe care a adoptat-o cu actriţa Mia Farrow. Acuzaţiile au apărut la începutul anilor 1990, după despărţirea lui Allen de Farrow.





Actriţa l-a părăsit pe Woody Allen după ce a descoperit că regizorul avea o relaţie cu fiica adoptată a celor doi, Soon-Yi Previn.





În ciuda colaborării cu Weinstein la mai multe filme - inclusiv la "Mighty Aphrodite", premiat cu Oscar - Allen a spus că nu a auzit de nicio acuzaţie de viol sau hărţuire sexuală.





"Nimeni nu a venit vreodată la mine sau să-mi spună poveşti horror pe un ton serios", a declarat Allen pentru BBC. "Şi nu au făcut-o pentru că nu poţi fi interesat de aşa ceva. Te interesează să-ţi faci filmul". "Dar auzi tot timpul un milion de zvonuri ireale. Şi unele se dovedesc a fi adevărate, iar altele - multe - sunt doar poveşti despre acea actriţă sau acel actor".





"Toată povestea Harvey Weinstein este tristă pentru toată lumea implicată", a adăugat el. "Tragică pentru bietele femei care sunt implicate, tristă pentru Harvey pentru că viaţa lui a fost dată peste cap. Nu există învingător în această poveste, este doar foarte tristă pentru acele biete femei care au fost nevoite să treacă prin asta".





Printre cei care îl investighează pe Weinstein se află chiar fiul lui Woody Allen, Ronan Farrow, care a vorbit cu 13 femei care au spus că producătorul le-a hărţuit sau abuzat sexual.





Scandalul „Weinstein” a început pe 5 octombrie, după ce The New York Times şi The New Yorker au publicat articole în care mai multe femei îl acuzau pe producător de hărţuire sexuală. Între ele, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow şi Angelina Jolie, Cara Delevingne, fotomodele şi angajate ale lui Harvey Weinstein. În plus, alte femei, între care se numără Rose McGowan, îl acuză de viol.





Weinstein, în vârstă de 65 de ani, susţine că orice relaţie sexuală a fost consimţită.





Producătorul a fost concediat din The Weinstein Co., după ce anunţase că se retrage pentru o perioadă nedeterminată de la cârma firmei pe care a înfiinţat-o împreună cu fratele lui, Ben.





Meryl Streep, Judi Dench, Bob Iger, George Clooney, Jennifer Lawrence, James Gunn, Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Megan Ellison, Julianne Moore, Seth Rogen, Kevin Smith, Lena Dunham, Judd Apatow, John Oliver, Patricia Arquette şi Mark Ruffalo, între alţii, au condamnat comportamentul lui Weinstein faţă de femei.





Mai mulţi laburişti, membri ai Parlamentului, îi cer prim-ministrului Theresa May să retragă titlul de Comandor al Imperiului Britanic pe care producătorul Harvey Weinstein l-a primit în 2004.





BAFTA (British Film Academy of Film and Television Arts) i-a retras producătorului statutul de membru. Consiliul Academiei de Film Americane a votat ”cu mult peste majoritatea de două treimi care era necesară” pentru ca lui Harvey Weinstein să îi fie retras titlul de membru.





Soţia lui Harvey Weinstein, Georgina Chapman, cofondatoare a brandului de lux Marchesa, a anunţat, pe 10 octombrie, că se desparte de producător, pentru ”actele sale de neiertat”.





New York Police Department (NYPD) şi Metropolitan Police din Londra au anunţat că au început investigaţii privind acuzaţii de agresiune sexuală aduse producătorului Harvey Weinstein.





Producţiile cinematografice la care a lucrat Harvey Weinstein însumează peste 300 de nominalizări la Oscar şi 81 de premii oferite de Academia de Film Americană. El a primit un premiu Oscar pentru filmul ”Shakespeare in Love”.