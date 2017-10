Un nou scandal sexual la Hollywood: un  producător, premiat cu Oscar, este acuzat că a hărţuit mai multe actriţe şi foste angajate: ce povestesc femeile

Harvey Weinstein (65 de ani), fondatorul unor companii americane de film ca Miramax şi The Weinstein Company şi producătorul unor filme cunoscute ca „Pulp Fiction“, „Shakespeare in Love“ şi „Gangs of New York“, se află în centrul unui scandal în care foste angajate şi actriţe îl acuză de hărţuire sexuală şi contact fizic nedorit. Printre victimele raportate se numără actriţele Ashley Judd şi Rose McGowan, un model şi două asistente ale producătorului, iar acuzaţiile lor datează din ultimii 30 de ani, arată News.ro.

Un articol cu titlul „Decenii de acuzaţii de hărţuire sexuală la adresa lui Harvey Weinstein“ , publicat joi de New York Times, scoate la iveală poveştile femeilor hărţuite şi cum producătorul a reuşit să muşamalizeze multe dintre faptele sale cu ajutorul puterii sale financiare.

În articolul publicat, actriţa Ashley Judd (49 de ani), cunoscută din filme ca „De-Lovely“, „Missing“, „Double Jeopardy“, „Kiss the Girls“, a povestit cum în urmă cu 20 de ani, pe când filma pentru „Kiss the Girls“, a fost invitată în camera de hotel a lui Weinstein, unde el a întrebat-o dacă poate să-i facă un masaj sau dacă ar dori să îl privească în timp ce face duş. Actriţa îşi aminteşte cum s-a întrebat: „Cum ies din camera asta cât mai repede fără să-l enervez pe Harvey Weinstein?“. La scurt timp a primit o altă invitaţie în care bărbatul a rugat-o să îl spele pe spate, iar după ce l-a refuzat, acesta i-a cerut încă o dată să-l privească în timp ce face duş.

Ashley Judd, hărţuită sexual de producător în urmă cu 20 de ani FOTO Daily Mail

New York Times a scris că Weinstein a reuşit să ajungă la o înţelegere cu opt femei care l-au acuzat de hărţuire sexuală, printre care o femeie care a mărturisit că a fost silită să-i facă masaj producătorului în timp ce acesta era gol şi actriţa Rose McGowan, căreia i-a cumpărat liniştea pentru 100.000 de dolari la scurt timp după ce aceasta s-a lansat cu rolul din „Scream“ (1997), în urma unui incident dintr-o cameră de hotel, în tmpul Festivalului de Film Sundance, pe când actriţa avea 23 de ani.

Harvey Weinstein şi Rose McGowan, în 2007 FOTO Daily Mail

Tot în articolul celor de la New York Times, a fost inclusă şi o declaraţie a producătorului, în care acesta îşi cere scuze pentru faptele sale: „Îmi dau seama că felul în care m-am purtat cu oamenii cu care am muncit în trecut a cauzat multă durere şi, sincer, îmi cer iertare pentru asta. Chiar dacă încerc să mă îndrept, ştiu că am un drum lung de parcurs“.

După această declaraţie trimisă în scris ziarului, avocatul lui Weinstein, Charles J. Harder, a transmis un comunicat în care susţine că articolul publicat de NY Times este defăimător, pentru că se bazează pe povestiri auzite şi informaţii incomplete. Purtătorul de cuvânt al publicaţiei, Danielle Rhoades Ha, a declarat că ziarul este sigur de cele scrise, adăugând că Weinstein „era la curent şi putea să răspundă acuzaţiilor din articol înainte de publicarea lui”.

Producătorul este căsătorit cu designerul Georgina Chapman (41 de ani), împreună cu care are o fiică de 7 ani şi un băieţel de 4 ani. Din prima sa căsătorie, Weinstein mai are trei fete adulte.





Harvey Weinstein este căsătorit cu designerul Georgina Chapman, împreună cu care are 2 copii

Într-un interviu pentru Daily Mail , producătorul a mărturisit că a avut „o discuţie grea“ cu familia în urma acuzaţiilor care i se aduc, dar spune că soţia şi copiii îi sunt alături. În cadrul interviului, Weinstein şi-a exprimat regretul profund pentru comportamentul din trecut şi spune că „îşi asumă greşelile“. Totodată, el declară că îşi doreşte „să obţină iertarea“ actriţei Ashley Judd, deşi spune că întâmplările povestite de ea „au fost într-un anume fel, dar ea şi le aminteşte acum în acest fel“ şi pune aluziv aceste lucruri în seama abuzurilor din copilăria ei, pe care actriţa le-a povestit în memoriile sale.

Harvey Weinstein şi fratele lui Bob au înfiinţat, în 1979, compania Miramax. În 2005, ei au vândut-o şi au pus bazele The Weinstein Company. Printre filmele pe care le-a produs Harvey Weinstein se mai numără „The English patient“ (1996), „Malèna” (2000), „Gangs of New York” (2002), „Fahrenheit 9/11” (2004) şi „Django Unchained” (2012).