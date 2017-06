Topul Forbes al celor mai bine plătite celebrităţi din lume: cine ocupă primele locuri şi ce vedetă a căzut de pe primul loc pe 49 în doar un an

Cele o sută de personalităţi din lumea muzicii, a sportului, media şi literaturii au încasat, în total, înainte ca taxele să fie plătite, 5,5 miliarde de dolari în ultimele 12 luni, potrivit analizei Forbes, citată de agenţia News.ro.

Cea mai mare scădere a suferit-o Taylor Swift, care, în lipsa unui turneu, a căzut de pe primul loc pe poziţia 49, mai exact de la 170 de milioane încasate în 2016 la doar 44 de milioane de dolari anul acesta.

Printre numele noi incluse în topul Forbes se numără Kylie Jenner, Amy Schumer, Chance the Rapper şi Steve Harvey.

Un alt aspect interesant este faptul că deşi în top se regăsesc mai multe femei comparativ cu anul trecut, nicio actriţă nu este inclusă spre deosebire de cei zece actori care au intrat în clasament.

Topul Forbes este dominat de rapperul Sean „Diddy“ Combs (47 de ani) care în ultimul an a avut venituri de 130 de milioane de dolari. „Nu mă joc... Construiesc capital“, declara el în 1999, potrivit News.ro. Cea mai mare parte din suma încasată de Combs provine din vânzarea unei treimi din linia vestimentară Sean John, estimată la 70 de milioane de dolari, combinată cu parteneriatul lucrativ cu brandul de vodcă Diageo Ciroc şi cu turneul Bad Boy Family Reunion. De asemenea, Combs este de şase ani pe primul loc în topul Forbes al celor mai bogaţi artişti hip-hop.

Chiar dacă a pus turneele în aşteptare pentru că urmează să nască gemeni, cântăreaţa americană Beyoncé (35 de ani) a sărit de pe poziţia 34 de anul trecut pe locul secund în topul Forbes actual, cu încasări de 105 milioane de dolari. Suma a fost obţinută graţie turneului mondial „Formation“, care i-a adus un sfert de miliards de dolari, şi lansării albumului „Lemonade“. „Nu am cunoscut pe nimeni care să muncească mai mult decât mine în industria asta“, spunea ea în 2009, citată de News.ro.

Scriitoarea britanică J.K. Rowling (51 de ani) a făcut din nou vrăji şi completează podiumul Forbes, cu venituri de 95 de milioane de dolari. „Harry Potter and the Cursed Child“ a fost cea mai bine vândută carte a anului 2016, cu peste 4.5 milioane de copii, iar autoarea a câştigat sume frumoase şi datorită adaptării cinematografice a cărţii „Fantastic Beasts and Where to Find Them“.

Locul patru în topul Forbes îi revine rapperului american Drake (30 de ani), care şi-a dublat veniturile în ultimele 12 luni, în prezent având 94 de milioane de dolari, în mare parte datorită turneului „Boy Meets World Tour“ şi banilor încasaţi de la Apple, Sprite şi Nike.

Pe poziţia a cincea se află fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo (32 de ani), cu 93 de milioane de dolari, coborând un loc faţă de anul trecut. Ronaldo rămâne cel mai popular atlet din lume, cu peste 275 de milioane de fani în reţelele sociale, şi a fost numit de Fifa pentru a patra oară cel mai bun fotbalist, obţinând astfel o prelungire a contractului cu Real Madrid care îl va plăti cu peste 50 de milioane de dolari pentru următorii patru ani şi a făcut o înţelegere pe viaţă cu Nike, care valorează până la un miliard de dolari.

Originar din Toronto, rapperul The Weeknd (27 de ani) se poziţionează pe locul şase, cu 92 de milioane de dolari, în mare parte obţinuţi în urma turneului „Starboy: Legend of the Fall“.

Controversatul realizator radio Howard Stern (63 de ani), cu 90 de milioane de dolari, se plasează pe locul şapte, în timp ce următoarele poziţii sunt ocupate de trupa britanică Coldplay, cu 88 de milioane de dolari, autorul James Patterson (70 de ani), cu 87 de milioane de dolari, şi baschetbalistul LeBron James (32 de ani), cu 86 de milioane de dolari.

Topul Forbes 100