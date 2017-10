Tom Jones dezvăluie că a fost hărţuit sexual la începutul carierei: „M-am simţit îngrozitor. Astfel de lucruri se întâmplă şi în industria muzicală“ VIDEO

Cântăreţul galez Tom Jones (77 de ani) susţine că abuzul şi hărţuirea sexuală reprezintă o problemă şi în industria muzicală de pretutindeni, nu numai la Hollywood, scrie Daily Mail.

„Astfel de lucruri se întâmplă dintotdeauna şi în industria muzicală. Există artişti care s-au plâns de persoanele care îi reprezentau şi de diferite lucruri pe care trebuiau să le facă pentru a obţine un contract“, a spus cântăreţul.

Celebrul artist a dezvăluit, de asemenea, într-un interviu pentru BBC, că el însuşi a fost victima hărţuirii sexuale, încă de la începutul carierei sale: „S-a întâmplat la început. A fost o singură dată, de fapt, când cineva a încercat să profite de mine. A fost o întrebare, de fapt. Dar am spus «nu». M-am simţit îngrozitor“, a mărturisit Tom Jones.

Tom Jones FOTO Daily Mail

Întrebat cum a reuşit să se păstreze departe de aceste abuzuri, de-a lungul carierei sale, cântăreţul a spus: „Le eviţi. Pur şi simplu pleci… Ceea ce se încearcă în privinţa femeilor se încearcă, de asemenea, în privinţa bărbaţilor“, a adăugat artistul.

Tom Jones a mai declarat şi că, în final, are încredere că se va face dreptate în fiecare caz de hărţuire sau agresiune sexuală: „Se va face dreptate. Dacă ai făcut ceva greşit, trebuie să plăteşti pentru asta, sau să dovedeşti că eşti nevinovat“, a spus artistul.

Thomas Jones Woodward s-a născut în Pontypridd, South Wales, Marea Britanie, pe 7 iunie 1940, tatăl său lucrând în minele de cărbuni din Valea Rhondda. După ce a renunţat la şcoală, la vârsta de 15 ani, a avut diverse locuri de muncă şi a cântat în cluburi de noapte. S-a căsătorit la vârsta de 17 ani.

Deşi Tom Jones este celebru pentru hituri precum "It's Not Unusual", "Kiss", "Delilah", "What's New Pussycat", "I'll Never Fall In Love Again" şi "If I Only Knew", el este în primul rând un artist cu un suflet pentru rhythm & blues. Albumul său din 1999 "Reloaded" a avut cele mai mari de vânzări - 5 milioane de exemplare - din cariera sa de 35 de ani.