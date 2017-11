Noi informaţii privind moartea Stelei Popescu: făcuse un accident vascular cerebral masiv şi decedase cu aproximativ 12 ore înainte de a fi găsită

Conform surselor citate, este posibil ca accidentul să se fi produs în urmă cu 2-3 zile.

Stela Popescu, care peste o lună ar fi împlinit 82 de ani, a fost găsită moartă, joi, în locuinţa sa, de către fiica sa adoptivă, care a sunat la 112.

La faţa locului au fost trimise două echipaje SMURD (tip B şi C), însă actriţa era decedată, nemaiputând fi făcute manevre de resuscitare.

Poliţia Capitalei a a anunţat că a deschis dosar penal pentru moarte suspectă, conform procedurilor, în condiţiile în care actriţa a fost găsită decedată în locuinţă. Dosarul penal a fost deschis de către Serviciul Omoruri.

„Cercetările sunt efectuate de către compartimentul Morţi Suspecte din cadrul Serviciului Omoruri, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucureşti“, a precizat Poliţia Capitalei.

Surse din rândul anchetatorilor spun că rudele le-au declarat poliţiştilor că actriţa suferea de diabet, fără a fi cunoscută cu alte boli.

Trupul neînsufleţit al Stelei Popescu va fi depus, vineri, de la ora 11.00, la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase“, unde va rămâne până sâmbătă, când va fi dus la Mănăstirea Cernica. Duminică va avea loc înmormântarea la Mănăstirea Cernica. Actriţa va fi îngropată lângă soţul ei, Mihai Maximilian, care a murit în decembrie 1998.



Starea de sănătate a Stelei Popescu era vizibil deteriorată la ultima sa apariţie publică

Starea de sănătate a regretatei artiste era vizibil deteriorată la ultima apariţie publică, actriţa având un discurs incoerent şi prezentând alte simptome specifice unui posibil accident vascular cerebral. Din păcate, cei prezenţi la eveniment nu au realizat ce se întâmplă.

Cu doar două zile înainte, Stela Popescu a fost prezentă la Gala Femeilor de Succes, unde a fost premiată pentru întreaga carieră. Potrivit imaginilor difuzate de Antena 1, pe scenă, actriţa a avut un comportament care indica faptul că ceva nu este în regulă: a fost incoerentă, agitată, deconcentrată şi chiar a scăpat premiul din mână fără a sesiza acest lucru.

Din păcate, cei din sală nu au realizat ce se întâmplă cu Stela Popescu, însă actriţa a precizat la un moment dat că ar fi preferat să nu fie văzută într-o asemenea stare.

„Înainte de a mă asculta... Eu am venit acum nu pentru că eu sunt neorganizată, ci pentru că voi sunteţi...De 20...50 şi...20 şi... am văzut acasă, toată casa mea am...V-am văzut pe voi, pe băieţei, pentru că ei nu m-au chemat. Eu n-am chemat. N-a venit. Nu ştiu de ce. De ce m-aţi chemat, mă, dacă nu m-aţi chemat, să vin la voi aici? .... Am 7.000 de prostii...M-am îmbrăcat, m-am coafat...Sunt plină de draci, că eu am temperament. Mai bine mergeam acasă decât să mă vedeţi în halul asta. Sunt al dracului de nervoasă, nu mai vin la voi....Dar eu tot vă iubesc şi vă respect. M-aţi zăpăcit, m-aţi zăpăcit, măi“, a spus regretata actriţă vădit afectată din punct de vedere fizic. De la minutul 02.57.







