Robert de Niro l-a numit pe Donald Trump „idiot“ şi „ticălosul-şef“ într-un discurs de premiere a lui Meryl Streep

cea mai bună actriţă, în cadrul galei „National Board of Review Annual Awards“ din New York, De Niro l-a numit pe actualul preşedinte al Statelor Unite „un prost“ şi „un idiot“, scrie În discursul său de anunţare a actriţei Meryl Streep (68 de ani) ca fiind câştigătoarea premiului pentru, în cadrul galei „National Board of Review Annual Awards“ din New York, De Niro l-a numit pe actualul preşedinte al Statelor Unite „un prost“ şi „un idiot“, scrie Daily Mail.

Dublu câştigător al unui premiu Oscar, actorul l-a numit, de asemenea, pe Trump, „bebeluşul-şef“ şi „ticălosul-şef“ în timp ce discuta despre noul film în care Meryl Streep joacă rolul principal, alături Tom Hanks, „The Post“.

Filmul este centrat pe decizia luată de cotidianul The Washington Post de a publica în 1971 celebrul dosar clasificat Pentagon Papers, un document care descrie implicarea politică şi militară a Statelor Unite în Războiul din Vietnam.

Tom Hanks îl întruchipează pe editorul Washington Post Ben Bradlee, iar Streep joacă rolul publicistului Katherine Graham. În 1971, ziarul a decis să publice dezvăluiri din cele 47 de volume ale dosarului Pentagon Papers. Iniţial, The New York Times trebuia să publice informaţiile. Preşedintele Nixon şi procurorul general John Mitchell au obţinut un ordin prin care au interzis acest lucru. Împreună, The New York Times şi Washington Post au făcut apel la Curtea supremă de Justiţie, în baza Primului Amendament, şi au avut câştig de cauză.

„A fost fascinant să vizionez „The Post“. Această poveste a avut loc acum aproape 50 de ani, dar există multe paralele cu ce se întâmplă în zilele noastre, în mod evident (…). Acest idiot este preşedinte. Vorbim despre «Hainele cele noi ale împăratului» (n.r. referinţă la povestea semnată de autorul danez Hans Christian Andersen) - acest individ este un prost“, a declarat Robert de Niro, care nu pierde nicio ocazie de a-l critica public pe preşedintele american.

„Publicarea Pentagon Papers a fost un moment de mare mândrie pentru jurnalismul american. „The Times“ şi „The Post“ au contestat guvernul cu privire la problemele critice ale Primului Amendament. Şi presa a dominat. Guvernul nostru de astăzi, cu susţinerea ticălosului-şef, a pus presa sub asediu, încercând să o discrediteze prin atacuri şi minciuni scandaloase. Şi din nou, ca şi în anul 1971, presa se deosebeşte cu un jurnalism curajos şi exigent“, a continuat actorul.

Robert De Niro şi Meryl Streep se îmbrăţişează pe scena în timpul premiilor National Board of Review Annual la Cipriani 42nd Street New York Statele Unite ale Americii FOTO Guliver / Getty Images / Dimitrios Kambouris

Robert De Niro: „Mi-ar plăcea să-i dau un pumn în gură lui Trump“

De Niro este un critic cunoscut al lui Trump, spunând chiar în timpul campaniei prezidenţiale că „i-ar plăcea să-i dea un pumn în faţă“.

„Mă enervează atât de mult că ţara asta a ajuns în punctul acesta în care şarlatanul acesta a ajuns unde a ajuns. Se laudă despre cum ar vrea să lovească oameni în gură... ei bine, mi-ar plăcea să-i dau eu un pumn în gură“, şi-a continuat De Niro tirada, concluzionând că „America merge în direcţia greşită cu Trump.“