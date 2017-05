Paris Jackson, în război cu fanii după ce a postat o fotografie în care apare topless: „Nu trebuie să faci din nuditate ceva sexual. Asta sunt eu, refuz să mă ascund“

„Nuditatea a pornit ca o mişcare spre a ne întoarce la natură, exprimând libertatea, şi a fost considerată inclusiv o filozofie“, a scris Paris Jackson, citată de Mediafax.

„Nuditatea este partea din ceea ce ne face umani. În ceea ce mă priveşte, mă ajută să mă simt mai conectată cu Mama Gaia. De obicei stau goală atunci când mă aflu în grădina mea. Este un lucru frumos şi nu trebuie să faci din el ceva sexual, aşa cum face media sau cum se întâmplă cu unele staruri de la Hollywood. Nu doar că trupul tău este un templu şi ar trebui să-l preţuieşti, dar feminismul înseamnă şi sa te exprimi în propriul tău fel, fie că o faci cu sau fără haine pe tine“, a mai zis ea.

„Corpul omului este un lucru frumos şi indiferent ce imperfecţiuni ai este superb şi trebuie sa te exprimi aşa cum simţi. Dacă asta supără pe cineva pot să înţeleg şi vă încurajez să nu mă mai urmăriţi pe Instagram, pentru că nu îmi voi cere scuze pentru asta. Asta sunt eu şi refuz să mă ascund“, a declarat vedeta.

În trecut, fiica lui Michael Jackson a postat un videoclip în care a mărturisit că mesajele ostile ale fanilor au făcut-o să încerce să-şi pună capăt zilelor cu ani în urmă. „Nu înţeleg cum poate exista atât de multă răutate în lume acum. Când aveam 14 ani am fost tratată cu atâta ură încât am încercat să mă sinucid. Apoi am luat o pauză de doi ani de pe reţelele sociale şi oamenii mi-au cerut să mă întorc, să-mi fac contul de Instagram public din nou. Am făcut-o, însă nimic nu s-a schimbat“, a spus Paris printre lacrimi într-un filmuleţ care a fost şters ulterior de pe contul său de Instagram. Mai multe aici.

FOTO Instagram