Noi acuzaţii la adresa producătorului Harvey Weinstein: o fostă jurnalistă Fox News dezvăluie ce a obligat-o să facă

Recent, The New York Times a publicat un articol în care mai multe femei povestesc cum Harvey Weinstein le-a hărţuit sexual şi cum a reuşit să muşamalizeze multe dintre faptele sale, care datează din ultimii 30 de ani, cu ajutorul banilor, „cumpărând“ tăcerea a cel puţin opt dintre victimele sale.

Acum, o nouă victimă vorbeşte public despre experienţa cu producătorul american. Lauren Sivan, fost reporter al televiziunii Fox News, a povestit pentru The Huffington Post că Weinstein a forţat-o să-l privească în timp ce se masturba. Incidentul s-a petrecut în urmă cu mai bine de zece ani, în timpul unui eveniment privat desfăşurat într-un loc din Manhattan şi la care Weinstein era investitor.

Harvey Weinstein FOTO Guliver/Getty Images





Weinstein i-a propus să îi arate localul, iar în momentul în care au ajuns în bucătărie, producătorul a rugat personalul să părăsească încăperea şi apoi a încercat să o sărute pe jurnalistă. Aceasta l-a refuzat explicându-i că este logodită. În acel moment, Sivan susţine că bărbatul a blocat-o într-un colţ şi i-a spus: „Poţi să stai acolo şi să taci“. Apoi, Weinstein şi-a dat jos pantalonii şi a început să se

masturbeze, ejaculând într-un ghiveci. Ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, Weinstein a însoţit-o înapoi la grupul de prieteni, însă jurnalista a plecat imediat. Informaţiile au fost confirmate şi de prietena care o însoţea în acea seară pe Sivan. Mai mult, a doua zi, Sivan a fost sunată de producător şi a fost invitată în oraş, Weinstein spunându-i că „s-a simţit minunat seara trecută.“

Cât despre motivul pentru care a aşteptat mai bine de un deceniu pentru a face public acest incident, Sivan a precizat că le-a povestit apropiaţilor, dar s-a temut să depună plângere pentru că avea o relaţie serioasă la momentul respectiv, dar mai ales pentru că ştia că Weinstein se bucură de o reputaţie foarte bună în industrie şi nimeni nu ar fi crezut-o şi susţinut-o.

„Din fericire pentru mine, nu aveam nevoie de un loc de muncă sau de o favoare de la el, aşa că nu am fost nevoită să fiu politicoasă. Alţii în schimb au fost obligaţi să o facă. Nu uitaţi acest lucru. Iar pentru cei care mă întreabă de ce am tăcut atâta timp. Era în zadar să spun această poveste în urmă cu zece ani. Acum este posibil acest lucru doar datorită unor femei mult mai celebre şi mult mai curajoase decât mine“, a mai scris Lauren Sivan pe Twitter.





Iniţial, în articolul publicat de The New York Times a fost inclusă şi o declaraţie a producătorului, în care acesta cere iertare pentru faptele sale: „Îmi dau seama că felul în care m-am purtat cu oamenii cu care am muncit în trecut a cauzat multă durere şi, sincer, îmi cer iertare pentru asta. Chiar dacă încerc să mă îndrept, ştiu că am un drum lung de parcurs“. Ulterior, după apariţia articolului, atât Weinstein, cât şi avocaţii acestuia au negat multe dintre acuzaţii şi susţin că vor da în judecată ziarul pentru defăimare, pentru că articolul se bazează pe povestiri auzite şi informaţii incomplete. Purtătorul de cuvânt al publicaţiei, Danielle Rhoades Ha, a declarat că ziarul este sigur de cele scrise, adăugând că Weinstein „era la curent şi putea să răspundă acuzaţiilor din articol înainte de publicarea lui.“

Harvey Weinstein (65 de ani), fondatorul companiilor americane de film Miramax şi The Weinstein Company şi producătorul unor filme celebre precum „The English Patient“ (1996), „Malèna“ (2000), „Gangs of New York“ (2002), „Fahrenheit 9/11“ (2004), „Pulp Fiction“, „Shakespeare in Love“ şi „Django Unchained“ (2012), se află în centrul unui scandal în care mai multe femei - foste angajate, modele şi actriţe - îl acuză de hărţuire sexuală şi contact fizic nedorit. Printre victimele sale se numără actriţele Ashley Judd şi Rose McGowan.





Producătorul este căsătorit cu designerul Georgina Chapman (41 de ani), împreună cu care are o fiică de şapte ani şi un băieţel de patru ani. Din prima sa căsătorie, Weinstein mai are trei fete adulte.