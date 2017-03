Michael Caine: „Ştiu că zilele îmi sunt numărate şi asta e cea mai mare grijă a mea“

Într-un interviu pentru „The Sun on Sunday“, veteranul Hollywood-ului a dezvăluit că obişnuia să bea o sticlă de vodcă în fiecare zi şi să fumeze mai multe pachete de ţigări, însă a renunţat la aceste obiceiuri temându-se de cancer.

De asemenea, Caine a precizat că a redus consumul de zahăr, sare şi gluten şi a slăbit 13 kilograme: „Ştiu că zilele îmi sunt numărate şi asta e cea mai mare grijă a mea. Am renunţat la alcool şi întotdeauna verific care sunt cele mai bune alimente împotriva cancerului, sunt foarte atent la dietă.“

Actorul a subliniat că marea lui dorinţă este să-şi vadă nepoţii crescând: „Fac toate aceste eforturi pentru că vreau să mă bucur de nepoţii mei, să-i văd cum cresc, am gemeni în vârstă de şase ani şi un băiat de şapte ani. Mi-aş dori să trăiesc până împlineşte băiatul 17 ani.“

Michael Caine i-a mulţumit soţiei sale, Shakira (70 de ani), pentru că i-a fost alături în perioadele mai puţin frumoase din viaţă: „Fără ea aş fi fost mort de multă vreme. Obişnuiam să beau o sticlă de votcă pe zi şi să fumez mai multe pachete de ţigări.“

Shakira şi Michael Caine FOTO Guliver/Getty Images

În ceea ce priveşte cariera, Caine a declarat că va fi încheiată în momentul în care nu va mai primi oferte: „Atunci voi anunţa că m-am retras. Industria cinematografică trebuie să renunţe la mine, nu eu la ea.“

Cu şase nominalizări la premiile Oscar – inclusiv două victorii la categoria Cel mai bun actor în rol secundar, pentru „Hannah and Her Sisters“ (1986) şi „The Cider House Rules“ (1999) –, Caine a apărut în peste 115 lungmetraje.

Michael Caine este unul dintre cei mai buni şi cei mai apreciaţi actori britanici. A debutat în cinematografie în anii '60, jucând în „Zulu“ (1964), „The Ipcress File“ (1965), „Alfie“ (1966), „The Italian Job“ (1969) şi „Battle of Britain“ (1969). Au urmat roluri notabile în „Get Carter“ (1971), „The Last Valley, Sleuth“ (1972), „The Man Who Would Be King“ (1975) şi „A Bridge Too Far“ (1977). Cel mai mare succes l-a dobândit în 1983, pentru rolul din „Educating Rita“ fiind recompensat cu premiul BAFTA şi Globul de Aur.

Michael Caine a făcut o pauză în perioada 1992-1998, revenind în forţă cu interpretarea din „Little Voice“, pentru care a câştigat al doilea Glob de Aur, iar un an mai târziu primea încă un Oscar pentru „The Cider House Rules“.

În prezent, Michael Caine ocupă locul nouă în topul actorilor ale căror filme au avut cele mai mari încasări din istorie, cu 7,4 miliarde de dolari.