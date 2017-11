Membru al trupei Backstreet Boys, acuzat de viol de o fostă cântăreaţă: „I-am spus că sunt virgină şi că mă păstrez pentru viitorul meu soţ“ FOTO

Melissa Schuman (33 de ani) dezvăluie, într-un articol pe blogul personal, că avea 18 ani când a fost violată de cântăreţul Nick Carter (37 de ani).

Prima conversaţie cu membrul trupei Backstreet Boys a avut-o prin telefon, în timp ce tânăra filma pentru videoclipul piesei remix „This Is Me“, alături de formaţia ei, Dream, fondată de rapperul P. Diddy, scrie Daily Mail.

Câţiva ani mai târziu, Carter a invitat-o în apartamentul său din Santa Monica pentru o „întâlnire obişnuită“ la care mai era invitată şi o prietenă d-ale ei.





Nick Carter a lansat în ultimii doi ani trei albume solo FOTO Getty Images

Melissa susţine că au băut câte un shot şi au jucat câteva jocuri video înainte ca artistul, în vârstă de 22 de ani la momentul respectiv, să o roage să-l însoţească în biroul său pentru a asculta o piesă la care lucra.

Potrivit spuselor tinerei, Carter s-a năpustit asupra ei, i-a deschis pantalonii şi i-a făcut forţat sex oral. Apoi, artistul a târât-o în baie unde a obligat-o să-i facă sex oral. „Era mai puternic decât mine, n-am avut nicio şansă să deschid acea uşă sau să strig după ajutor. Prietena mea nu putea să mă ajute. Nici măcar nu ştiam unde era. În momentul în care mi-a luat mâna şi a pus-o pe penisul lui, m-am gândit că singura cale de scăpare este să-l las să termine cât mai repede ceea ce începuse“, a declarat tânăra.





Melissa Schuman FOTO Getty Images

Nick Carter a aruncat-o apoi în pat şi a violat-o, în ciuda nenumăratelor sale refuzuri, susţine Schuman: „I-am spus că sunt virgină şi că nu vreau să fac sex. I-am spus că mă păstrez pentru viitorul meu soţ, i-am spus asta de nenumărate ori“.

După viol, povesteşte Melissa, Carter a sunat-o în repetate rânduri timp de câteva săptămâni, dar nu i-a răspuns niciodată: „Până la urmă, mi-a lăsat un mesaj injurios şi indecent, după care nu m-a mai sunat“.

„Am crezut că s-a terminat în acel moment, că nu va mai trebui să-l mai văd sau să-l aud vreodată. Până când am semnat un contract cu managerul său, Kenneth Crear. Era un manager influent care mă putea ajuta în carieră“, a declarat tânăra.

Trupa pop „Dream“. Mellisa Schuman (stânga), alături de colegele sale de trupă FOTO instyle.com

Mai târziu a aflat că managerul ei şi Carter, căsătorit între timp cu Lauren Kitt, erau „cei mai buni prieteni“. „Kenneth m-a ajutat foarte mult. Am înregistrat câteva melodii, dintre care una a fost în duet cu abuzatorul meu, dar nu am înregistrat niciodată împreună. Fiecare şi-a înregistrat separat partea muzicală. Din nou, ce trebuia să fac? Nu-i puteam spune managerului meu că «cel mai bun prieten al tău m-a violat, aşa că nu voi înregistra acest cântec»“, a scris Schuman.

Schuman povesteşte, în schimb, că i-a relatat primului său manager cele întâmplate, însă acesta i-a spus că astfel de acuzaţii i-ar afecta ei cariera, pentru că artistul din Backstreet Boy are una dintre cele mai puternice echipe de avocaţi şi va întoarce totul împotriva ei.

„Mi-am pierdut rapid interesul de a mai continua cu cariera de cântăreaţă“

„Eram deprimată, obosită şi traumatizată. I-am spus terapeutului meu, le-am povestit familiei mele şi prietenilor mei. Am o mulţime de oameni care pot confirma faptul că am povestit atunci cele întâmplate, dar nu am avut niciodată curajul să dezvălui acest lucru în spaţiul public. Mi-am pierdut rapid interesul de a mai continua cu cariera de cântăreaţă“, a adăugat tânăra.

Se pare că fosta cântăreaţă a luat decizia de a povesti despre viol în urma acuzaţiilor de agresiune sexuală apărute în ultima lună în presă. De asemenea, Schuman nu este singura care a formulat acuzaţii la adresa lui Carter. O fană în vârstă de 20 de ani a povestit că a fost agresată de cântăreţ în timpul unei petreceri desfăşurată la el acasă în 2006.

„Simt că am o obligaţie acum de a inspira şi încuraja alte victime să-şi spună poveştile. Suntem mai puternici numeric. Dacă citiţi acest lucru şi aţi fost agresaţi, ştiţi că nu trebuie să păstraţi tăcerea şi că nu nu sunteţi singuri. Ştiu că e înfricoşător. La fel e şi pentru mine. Eu vă cred. Sunt alături de voi şi sper ca împreună să putem aduce la lumină lucrurile care s-au pierdut în întuneric pentru atât de mult timp“, a scris Schuman, alături de hashtagul #MeToo.