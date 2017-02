Madonna a confirmat adopţia unor gemene din Malawi şi a publicat o fotografie a acestora pe Instagram

”Pot să vă confirm în mod oficial finalizarea procesului de adopţie a unor fetiţe gemene din Malawi şi sunt copleşită de bucurie că ele fac parte de acum înainte din familia mea”, a scris Madonna în acel mesaj.”Sunt profund recunoscătoare tuturor acelora din Malawi care au făcut ca acest lucru să devină posibil”, a adăugat celebra cântăreaţă.Vedeta pop a lansat cu această ocazie şi un apel la adresa presei, căreia i-a cerut să respecte intimitatea familiei sale ”în această perioadă de tranziţie”.Madonna a primit permisiunea instanţei din Malawi de a le adopta pe cele două surori în cursul zilei de marţi.În urmă cu două săptămâni, Madonna a negat informaţiile apărute în presa americană potrivit cărora artista a depus actele prin care solicita instanţei din Malawi să îi acorde permisiunea de a adopta alţi doi copii, în timpul unei vizite pe care o efectuează în această ţară. Madonna a adoptat deja doi copii din Malawi - David, adoptat în 2006, şi Mercy, adoptată în 2009.Însă mai multe documente depuse la Tribunalul Superior din Malawi, publicate miercuri, au dezvăluit faptul că Madonna a solicitat instanţei supreme din acest stat african permisiunea de a le adopta pe cele două surori, Esther şi Stella, în vârstă de patru ani, dintr-un orfelinat local, după ce a aflat povestea tristă a vieţii acestora, în timpul unor activităţi desfăşurate în cadrul fundaţiei sale de caritate.Mama gemenelor a murit la scurt timp după naştere, iar tatăl fetiţelor s-a recăsătorit. În acest fel, Esther şi Stella au rămas iniţial în grija bunicilor lor, care au fost copleşiţi de faptul că au fost nevoiţi să le crească, alături de ceilalţi fraţi ai surorilor.Judecătoarea Fiona Mwale a spus că artista americană a prezentat în faţa instanţei dovada faptului că este capabilă să ofere gemenelor un cămin fericit ”într-o reşedinţă luxoasă, spaţioasă şi confortabilă, amplasată într-un cartier de lux dintr-un oraş din Statele Unite”.Judecătoarea africană a mai spus că vedeta pop, în vârstă de 58 de ani, ”deşi se află peste vârsta normală avută în vedere în cazul persoanelor care vor să adopte”, a prezentat la tribunal o serie de documente medicale care dovedesc că are o stare de sănătate bună.”Fundaţia ei de caritate o aduce în contact cu orfelinatele... şi în urma unui astfel de contact, ea s-a simţit obligată să umple un gol în vieţile acestor fete şi să le primească în casa ei”, a adăugat judecătoarea Fiona Mwale.Relaţia specială pe care Madonna o are cu Malawi datează din anul 2006, când artista a înfiinţat fundaţia de caritate Raising Malawi, cu scopul de a îmbunătăţi vieţile copiilor africani.Iniţial, cântăreaţa a dorit să construiască o academie pentru fete, cu un buget de 15 milioane de dolari, dar şi-a schimbat strategia, folosind acei bani pentru a finanţa mai multe şcoli locale.De asemenea, fundaţia cântăreţei oferă burse pentru elevele din Malawi şi participă în prezent la amenajarea primei secţii de terapie intensivă pediatrică în cadrul Spitalului Central Queen Elizabeth din Blantyre.Madonna a fost căsătorită cu actorul Sean Penn, în perioada 1985 - 1989, şi cu regizorul Guy Ritchie în perioada 2000 - 2008. Artista americană are patru copii: Lourdes, născută pe 14 octombrie 1996, din relaţia fostul ei partener de viaţă Carlos Leon, Rocco, născut pe 11 august 2000, din căsătoria cu Guy Ritchie, şi doi copii adoptaţi din Malawi - David, născut în 2005, şi Mercy, născută în 2006.Madonna, născută pe 16 august 1958, este o cântăreaţă, actriţă, compozitoare şi producătoare americană, ale cărei discuri s-au vândut în peste 300 milioane de copii pe plan mondial. Supranumită ”regina muzicii pop”, vedeta americană a câştigat de-a lungul anilor şapte premii Grammy, 20 MTV Video Music Awards, 3 American Music Awards, 2 Brit Awards, dar şi două Globuri de Aur.