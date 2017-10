Macron îi retrage lui Harvey Weinstein decoraţia Ordinul Naţional al Legiunii de Onoare

Preşedintele Franţei a anunţat duminică începerea procedurilor de retragere a însemnelor de Cavaler al Legiunii de Onoare. Harvey Weinstein va fi al doilea american căruia îi este retras acest titlu, după ciclistul Lance Armstrong.







Cineastul a primit în 2012, din partea preşedintelui Nicolas Sarkozy, cea mai înaltă distincţie franceză, care recompensează contribuţia semnificativă adusă naţiunii, după ce filmul francez „The Artist”, pe care l-a produs, a câştigat mai multe premii Oscar.





De la izbucnirea scandalului în care este implicat Weinstein, mai multe actriţe franceze l-au acuzat pe producător de comportament inadecvat, în special în timpul Fetsivalului de Film de la Cannes.





Macron a spus că îşi doreşte să grăbească procedurile pentru investigarea şi acuzarea de hărţuire sexuală în Franţa, pentru a încuraja mai multe femei să facă dezvăluiri.





Scandalul „Weinstein” a început pe 5 octombrie, după ce The New York Times şi The New Yorker au publicat articole în care mai multe femei îl acuzau pe producător de hărţuire sexuală. Între ele, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow şi Angelina Jolie, Cara Delevingne, fotomodele şi angajate ale lui Harvey Weinstein. În plus, alte femei, între care se numără Rose McGowan, îl acuză de viol.





Weinstein, în vârstă de 65 de ani, susţine că orice relaţie sexuală a fost consimţită.





Producătorul a fost concediat din The Weinstein Co., după ce anunţase că se retrage pentru o perioadă nedeterminată de la cârma firmei pe care a înfiinţat-o împreună cu fratele lui, Ben.





Meryl Streep, Judi Dench, Bob Iger, George Clooney, Jennifer Lawrence, James Gunn, Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Megan Ellison, Julianne Moore, Seth Rogen, Kevin Smith, Lena Dunham, Judd Apatow, John Oliver, Patricia Arquette şi Mark Ruffalo, între alţii, au condamnat comportamentul lui Weinstein faţă de femei.





Mai mulţi laburişti, membri ai Parlamentului, i-au cerut prim-ministrului Theresa May să retragă titlul de Comandor al Imperiului Britanic pe care producătorul Harvey Weinstein l-a primit în 2004.





BAFTA (British Film Academy of Film and Television Arts) i-a retras producătorului statutul de membru. Consiliul Academiei de Film Americane a votat ”cu mult peste majoritatea de două treimi care era necesară” pentru ca lui Harvey Weinstein să îi fie retras titlul de membru.





Soţia lui Harvey Weinstein, Georgina Chapman, cofondatoare a brandului de lux Marchesa, a anunţat, pe 10 octombrie, că se desparte de producător, pentru ”actele sale de neiertat”.





New York Police Department (NYPD) şi Metropolitan Police din Londra au anunţat că au început investigaţii privind acuzaţii de agresiune sexuală aduse producătorului Harvey Weinstein.





Producţiile cinematografice la care a lucrat Harvey Weinstein însumează peste 300 de nominalizări la Oscar şi 81 de premii oferite de Academia de Film Americană. El a primit un premiu Oscar pentru filmul ”Shakespeare in Love”.