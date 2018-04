Kylie Minogue suferă de anxietate şi a dezvăluit metodele prin care reuşeşte să se liniştească. Cântăreaţa a vorbit şi despre ruperea logodnei

Într-un interviu pentru revista „Attitude“, Kylie Minogue a vorbit despre lupta cu anxietatea şi a dezvăluit maniera în care reuşeşte să se liniştească în astfel de situaţii.

„Sunt o mulţime de voci în capul meu. Când am anxietăţi şi mă simt neliniştită, îmi fac o ceaşcă de ceai. E un remediu pe termen scurt, evident, dacă aş şti cum să elimin anxietatea de tot, cu siguranţă nu mă mai confruntam cu ea. Se spune că cea mai rapidă cale spre fericire este recunoştinţa şi am realizat că este cât se poate de adevărat“, a declarat cântăreaţa.

De asemenea, Minogue a dezvăluit că nu poate solicita ajutor de specialitate, motiv pentru care se bazează şi pe alte metode tradiţionale. „Sunt destule discuţii în mintea mea deja. Probabil că un specialist m-ar ajuta, dar nu-mi place. Bunica mea de 98 de ani mi-a dat un sfat acum câţiva ani: «Trebuie să te întinzi pe spate, să-ţi ridici braţele şi să stai aşa 10 minute». Şi are mare dreptate.“

Kylie Minogue a vorbit şi despre cel de-al 14 album muzical, „Golden“, pe care l-a scris după despărţirea de actorul britanic Joshua Sasse (30 de ani), insistând că nu conţine piese în care îşi cântă durerea.

„Nu am scris influenţată de suferinţă. Am avut puţin inima frântă, nu m-am simţit foarte puternică în anumite momente, dar cu toţii am trecut prin asta. Dar, în general, îmi revin destul de repede, mă echilibrez, sunt destul de pragmatică atunci când vine vorba despre astfel de lucruri. Albumul este unul raţional, cu suflet, cu umor, nu arunc vina pe cineva, nu mă agăţ de nimic. Doar mă uit cu atenţie la punctul în care sunt în viaţa mea“, a explicat artista.

Kylie Minogue şi Joshua Sasse şi-au anunţat în 2016 logodna în ziar FOTO Guliver/Getty Images

Kylie Minogue şi Joshua Sasse şi-au anunţat logodna la începutul anului 2016, după şase luni de relaţie, dar anul trecut s-au despărţit. Artista a vorbit şi despre despărţire, precizând că acum se simte iar bine pe cont propriu: „Pur şi simplu nu eram făcuţi pentru a fi împreună. Uneori încerci să faci tot ce îţi stă în putinţă pentru ca relaţia să meargă, deşi ştii în adâncul sufletului că te minţi pe tine şi pe celălalt. Ştiu că oamenii au impresia că sunt un eşec la capitolul amoros, dar poate că pur şi simplu nu sunt menită să-mi întâlnesc sufletul-pereche.“

Kylie Minogue a mai avut relaţii cu modelul spaniol Andres Velencoso, cu muzicienii Jason Donovan, Lenny Kravitz şi regretatul Michael Hutchence, dar şi cu actorul Olivier Martinez.

Kylie Minogue şi-a început cariera ca actriţă, cu un rol în serialul australian „Neighbours“. După succesul primelor două single-uri, „Locomotion“ şi „I Should Be So Lucky“ - care au impus-o în topurile din lumea întreagă -, Kylie a ales să se concentreze exclusiv asupra muzicii. Hituri precum „Where the Wild Roses Grow“, în duet cu Nick Cave, „Spinning Around“, „Kids“, în duet cu Robbie Williams, „On a Night Like This“, „Can't Get You Out of My Head“, „In Your Eyes“, „Love At First Sight“, „Come Into My World“, „Slow“ şi „I Believe in You“ i-au adus lui Kylie vânzări de peste 40 de milioane de albume în întreaga lume, numeroase premii, precum şi o poziţie de top în rândul celor mai apreciate artiste de pe scena muzicii pop.