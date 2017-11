Karin Dor, una dintre „Fetele Bond“, a murit la vârsta de 79 de ani

Karin Dor a jucat alături de Sean Connery în „You Only Live Twice“, al cincilea film din seria „James Bond“

Karin Dor a murit luni, în casa ei din Munich, în urma unor leziuni la cap, pe care le-a suferit anul trecut din pricina unei căzături puternice şi în urma cărora nu a reuşit să se recupereze, a anunţat fiul actriţei, potrivit The Independent

Născută în 1938, în oraşul german Wiesbaden, Karin Dor a primit primul rol la vârsta de 17 ani în filmul „Rosen-Resli“, regizat de Haral Reinl. Deşi a avut de zis o singură replică, ea a reuşit să atragă atenţia regizorului german, care a distribuit-o în următorul lui film, „The Silent Angel“ şi s-a căsătorit cu aceasta în 1954, având împreună un copil.

A devenit cunoscută în anii ’60 ca eroina unor ecranizări germane ale volumelor scrise de Karl May şi Edgar Wallace precum „Comoara din Lacul de Argint“ şi „The Forger of London“, dar cel mai bine este recunoscută pentru rolul asasinei Helga Brandt, trimisă să-l omoare pe agentul 007, interpretat de Sean Connery, în filmul „You only live twice/A doua şansă“ din 1967.

Fanii celebrei francize îşi vor aminti cum personajul ei, Helga Brandt, l-a răpit pe James Bond, însă a sfârşit aruncată într-o piscină plină cu peşti piranha de către şeful ei, după ce a eşuat în a duce misiunea la capăt.

Printre proiectele sale s-au mai numărat filmul „Topaz“ (1969), regizat de celebrul Alfred Hitchcock şi serialele poliţiste „Ironside“ şi „The FBI“.

Karin Dor a fost căsătorită de trei ori, ultimul soţ fiind cascadorul şi actorul american George Robotham. Cei doi s-au căsătorit în 1988 şi au rămas împreună până la moartea actorului în 2007.