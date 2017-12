Judi Dench îşi pierde vederea: Este atât de slabă încât nu mă mai pot bucura de  filme la cinema

Actriţa recompensată cu Oscar suferă de degenerescenţă maculară, care cauzează pierderea graduală a vederii, notează News.ro.

În trecut, Judi Dench a mărturisit că problema pe care o are îi afectează şi cariera, întrucât nu mai poate citi scenariile. Totuşi, această afecţiune nu a împiedicat-o să-şi continue proiectele, recent fiind recompensată cu Premiul „Kirk Douglas“ pentru Excelenţă în Film, în cadrul Festivalului de Film de la Santa Barbara.

„Pentru că vederea mea este atât de slabă acum, nu pot vedea prea multe, aşa că merg la cinema, dar un prieten trebuie să-mi spună: «Acum o sărută» sau «A plecat». Aşadar, ratez multe lucruri, nu mai este atât de distractiv“, a declarat Judi Dench, potrivit „The Guardian“.

Judi Dench deţine titlul onorific de Dame a Imperiului Britanic, echivalentul feminin al titlului de Cavaler, acordat de Casa Regală britanică.

Judi Dench este cea mai prolifică actriţă britanică, potrivit unei baze de date lansate de British Film Institute, dar şi una dintre cele mai apreciate şi premiate actriţe din Anglia. Judi Dench a fost nominalizată de opt ori la Globurile de Aur, câştigând acest trofeu de două ori - pentru rolurile din „Doamna Brown/ Her Majesty, Mrs. Brown“ şi „The Last of the Blond Bombshells“, acelaşi rol care i-a adus şi prima dintre cele trei nominalizări la premiile Emmy.

Recent, a stabilit un nou record, după ce a câştigat cel de-al optulea premiu Olivier din cariera sa. Recompensată cu 11 premii BAFTA, Judi Dench este, între altele, deţinătoarea unui premiu Oscar, pentru rolul secundar din „Shakespeare îndrăgostit/ Shakespeare in love“ (1998).