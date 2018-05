Inna, despre accidentul din Turcia, când s-a prăbuşit scena cu ea: „Mi-am dat seama cât de gravă ar fi putut fi situaţia. Un dansator a căzut înaintea mea“

Inna şi-a îngrijorat fanii după ce, în timpul unui concert în Instanbul, după primele 10 minute, o bucată de scenă a cedat şi cântăreaţa a căzut, rânindu-se la ambele picioare şi având nevoie de ajutorul medicilor. Artista a încercat să ducă la capăt show-ul, cântând alte 25 de minute de dragul fanilor veniţi în număr mare la concert, însă a fost nevoită să renunţe din cauza durerilor şi să meargă la spital. Medicii i-au spus că nu a suferit fracturi, iar artista şi-a anunţat fanii că este teafără şi că va continua turneul din Turcia printr-o poză pe Instagram, în care zâmbeşte de pe patul de spital, cu picioarele bandajate.

„M-am speriat foarte tare, mi-am dat seama cât de gravă ar fi putut să fie situaţia, erau şi pietre, margine din beton. Am simţit că nu m-am lovit la cap. M-am sprijit în mâini şi mi-am dorit să continui show-ul pentru că veniseră o grămadă de oameni şi nu era vina lor. Am făcut 25 de minute de show pansată, doar că la un moment dat începuseră să mi se dezmorţească rănile de la picioare şi începusem să simt tot mai mare durerea. După 25 de minute a trebuit să mă opresc şi ne-am dus la spital. Am făcut radiografie, sunt în regulă, sunt doar zgâriate, lovite“, a declarat Inna pentru Ştirile PRO TV.