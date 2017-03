Ileana Ciuculete a murit la 59 de ani. Maria Cârneci: „Sunt şocată, nu am ştiut că este bolnavă“

Interpreta de muzică populară Ileana Ciuculete a murit marţi seară, într-o clinică privată, la vârsta de 59 de ani, în urma unor complicaţii ale unei hepatite C.

Maria Cârneci spune că nu-şi revine de la aflarea veştii. „Sunt şocată. N-am ştiut că e bolnavă, iar vestea asta ne-a luat ca din oală. Îmi tremură mâinile şi picioarele. Ileana era un om deschis, sincer, iubea viaţa, lumea, era un om fără ifose, o fată deosebită. Nu-mi revin“, a declarat cântăreaţa pentru News.ro.

Artista a adăugat că ultimele întâlniri cu Ileana Ciuculete au fost în urmă cu trei luni, la filmările pentru Revelion: „Bătălia asta n-o câştigă nimeni. Sunt cam scurte vieţile oamenilor care se consumă pe scenă.“

La rândul lui, Lupu Rednic a precizat că nu poate vorbi despre Ileana Ciuculete la trecut: „Era un om tânăr, care ştia să râdă, puteam vorbi orice. Nici nu pot să vorbesc despre ea la trecut. Vestea este ca o bombă. Nici nu mai ştiu câte revelioane am petrecut împreună, ne-am întâlnit la nunţi, la spectacole...Este cutremurător.“

„Am vorbit cu soţul ei şi mi-a zis că s-a dus. E groaznic. O cunosc de când aveam 14 ani, am urcat pe aceeaşi scenă. Încă nu îmi vine să cred. Acum trei zile am vorbit ultima oară cu ea, era acasă, nu se simţea bine din cauza unei răceli. Îmi pare rău că nu am fost să o văd“, a spus Elena Merişoreanu, în direct, la Antena Stars.

„A suferit de o hepatita C galopantă şi bănuiesc că nu ştia de boala aceasta. Ne ştim de cel puţin 40 de ani, am fost colegi de breaslă. Păcat, prea devreme s-a dus. Era o persoană foarte agreabilă, contemporană cu moda cântecului de astăzi. Cu multe şlagăre, pe gusturile tuturor ascultătorilor şi telespectatorilor. Era o femeie foarte frumoasă, a fost una dintre cele mai frumoase artiste. O regretăm foarte mult“, a declarat, pentru Mediafax, artistul Gheorghe Turda.