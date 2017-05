Guy Ritchie, dezvăluiri despre relaţia cu Madonna: „Destrămarea unei căsătorii e ca o moarte“

Cineastul britanic, deşi a trecut peste acel moment şi s-a căsătorit cu modelul Jacqui Ainsley, în vârstă de 35 de ani, spune că despărţirea din anul 2008 de cântăreaţa Madonna - mama fiului său biologic Rocco şi a unui fiu adoptiv, David - a fost extrem de dificilă.

„Destrămarea unei căsătorii e ca o moarte. Asta e tot ce pot să vă spun. Acum vreau să vă spun doar lucruri pozitive despre ea. Nu regret că am fost căsătorit cu ea, nu regret absolut deloc“, a declarat Guy Ritchie pentru Mail on Sunday.

„Este o mamă minunată şi a fost foarte bună cu copiii, iar noii ei copii, gemenele, vor primi o educaţie minunată şi multă iubire. Nimeni nu ar putea să spună ceva negativ despre ea la acest capitol“, a adăugat cineastul.

Guy Ritchie este cunoscut pentru producţii thriller precum „Jocuri, poturi şi focuri de armă/ Lock, Stock and Two Smoking Barrels“ şi „Unde dai şi unde crapă/ Snatch“, dar şi pentru filmele „Sherlock Holmes“ (2009) şi „Sherlock Holmes: Jocul Umbrelor/ Sherlock Holmes: A Game Of Shadows“ (2011), în care protagonistul este interoretat de actorul Robert Downey Jr. Între cele mai recente proiecte ale lui Guy Ritchie se numără „Agentul de la U.N.C.L.E./ The Man From U.N.C.L.E“ şi postproducţia „King Arthur: Legend of the Sword“, care va avea premiera în 2017.

Regizorul a fost căsătorit cu Madonna în perioada 2000 - 2008. Cei doi au împreună un fiu, Rocco, în vârstă de 16 ani. Guy Ritchie s-a recăsătorit, în 2015, cu modelul britanic Jacqui Ainsley, cu care are trei copii - Rafael, născut în septembrie 2011, Rivka, născută în noiembrie 2012, şi Levi, născut în iunie 2014.