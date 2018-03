Gigi Hadid şi Zayn Malik şi-au anunţat despărţirea, după doi ani de relaţie: „Ne-am dorit să aflaţi de la noi“. Ce mesaj ironic a transmis sora modelului FOTO

„Gigi şi cu mine am avut o legătură minunată şi o relaţie plină de iubire şi de fericire. O respect ca femeie şi ca prietenă.

Are un suflet incredibil. Le sunt recunoscător tuturor fanilor pentru că respectă această decizie dificilă şi viaţa noastră privată în aceste momente. Ne-am dorit ca această veste să o aflaţi de la noi. Vă iubim pe toţi“, a fost mesajul scris de cântăreţ.

„Declaraţiile despre despărţiri par adesea impersonale pentru că nu există un mod bun în care poţi explica în cuvinte ceea ce doi oameni au experimentat de-a lungul a câţiva ani, nu doar în relaţie, ci în viaţă în general. Voi fi întotdeauna recunoscătoare pentru dragostea, momentele şi lecţiile de viaţă pe care eu şi Z le-am trăit împreună. Îi doresc tot ce este mai bun şi voi continua să-l susţin ca pe un prieten pentru care am un imens respect şi iubire“, a transmis Gigi.

În urmă cu două luni, Malik a dezvăluit faptul că şi-a tatuat pe piept, de ziua iubitei sale, ochii lui Gigi Hadid, iar fanii n-au fost prea încântaţi la gândul că „va trebui să-l acopere cândva“ aşa cum s-a întâmplat anterior.

În 2013, artistul şi-a făcut un tatuaj cu învăţişarea fostei sale iubite Perrie Edwards pe braţ. N-a avut de ales şi l-a acoperit după ce s-au despărţit.

FOTO Instagram

La o oră după ce cuplul şi-a anunţat despărţirea, sora modelului, Bella Hadid a postat o fotografie pe Instagram, stand pe canapea, cu telefonul în apropiere, alături de mesajul „I’ll be Right here“, iar fanii s-au grăbit în a „decoda“ mesajul transmis.

Astfel, o primă teorie ar fi aceea că modelul face referire la un vers din piesa cântată de fostul iubit al surorii sale „ Dusk Till Dawn“, din 2017: „Baby, I’m right here… I’ll hold you when things go wrong…“/ Iubito, sunt chiar aici. Voi fi lângă tine când lucrurile o vor lua razna“. Astfel, Bella Hadid ar ironiza despărţirea celor doi, pentru că Malik nu şi-a putut respecta „promisiunea“, aceea de a fi lângă iubitra sa, atunci când „lucrurile o vor lua razna“, notează instyle.com.