Georgina Chapman, fosta soţie a lui Harvey Weinstein, primele mărturisiri de la izbucnirea scandalului sexual: cum îl descrie pe producătorul de film

Georgina Chapman, care s-a despărţit de soţul ei în toaman anului trecut, a acordat un amplu interviu pentru revista „Vogue US“ , mărturisind că a fost „incredibil de naivă“ şi nu a avut niciodată suspiciuni privind comportamentul lui Harvey Weinstein, acuzat de zeci de femei de viol, hărţuire sexuală, şantaj şi ameninţări. Mai mult, designerul a recunoscut că a crezut că are „un mariaj fericit“.

„Am avut ceea ce am crezut că e un mariaj fericit. Mi-am iubit viaţa“

„O latură a mea a fost incredibil de naivă, foarte naivă. Am momente de furie, am momente de confuzie, am momente de neîncredere“, a declarat Chapman, precizând că cele mai mari griji şi le face în legătură cu efectele scandalului asupra celor doi copii ai lor – India (7 ani) şi Dashiell (5 ani). „Am momente în care pur şi simplu încep să plâng când mă gândesc la copiii mei. Cum vor fi vieţile lor? Ce le vor spune oamenii? Ei îşi iubesc foarte mult tatăl, iar eu nu-l pot face să dispară din vieţile lor“, a spus plângând vedeta.

Întrebată dacă a avut vreodată suspiciuni legate de comportamentul soţului ei, Georgina Chapman a declarat: „Absolut deloc. Niciodată. Tocmai acest lucru face totul să fie incredibil de dureros: am avut ceea ce am crezut că este un mariaj fericit. Mi-am iubit viaţa.“ Femeia a subliniat şi că, într-adevăr, Weinstein călătorea foarte des în interes de serviciu, însă ea avea încrederea în el şi niciodată nu l-a bănuit de ceva rău.

Despre Harvey Weinstein, ea a spus că a fost un „partener minunat, un prieten şi un confident, un susţinător“.





Chapman, care este co-fondatoarea brandului Marchesa, una dintre cele mai apreciate case de modă în rândul vedetelor, a spus că nu a mai oferit nicio rochie în sezonul premiilor de la Hollywood: „Nu am simţit că este oportun. Toate femeile care au fost rănite merită demnitate şi respect, iar eu vreau să le acord timpul necesar pentru a se vindeca. Sincer, mi se pare că este un moment de doliu.“

Deisgnerul a dezvăluit şi că au existat vedete care i-au solicitat ţinute pentru diverse evenimente, explicându-i că nu ea trebuie să suporte consecinţele faptelor comise de soţul său, însă de cele mai multe ori a refuzat. Totuşi, Scarlett Johansson a purtat o creaţie Marchesta la Met Gala, desfăşurată recent la New York.





Nu a mai ieşit din casă cinci luni şi a slăbit cinci kilograme în cinci zile

În ceea ce priveşte modul în care a primit acuzaţiile tulburătoare ce i-au fost aduse lui Weinstein, fosta lui soţie a mărturisit că cinci luni a refuzat să iasă din casă şi a slăbit cinci kilograme în doar cinci zile.

„Mi-a luat două zile să înţeleg ce se întâmplă. Am pierdut cinci kilograme în cinci zile, efectiv nu puteam mânca. Capul mi se învârtea şi a fost dificil pentru că primul articol făcea referire la o perioadă de dinainte să-l cunosc, aşa că au fost câteva momente în care nu ştiam ce să cred. Apoi au urmat alte articole şi am realizat că nu a fost un incident izolat. Şi atunci mi-am dat seama că trebuie să mă retrag şi să-mi iau copiii de acolo. Am fost atât de umilită şi distrusă încât....mi s-a părut că e o lipsă de respect să apar în public. M-am gândit: cine sunt eu să fac paradă în timp ce se întâmplă toate aceste lucruri? Încă îmi este foarte, foarte greu. Zilele trecute mergeam pe stradă şi brusc m-am oprit, simţeam că nu mai pot respira“, a povestit Chapman.

Chapman şi Weinstein au ajuns la o înţelegere privind divorţul, iar designerul va primi între 15 şi 20 de milioane de dolari conform contractului prenupţial. De asemenea, Chapman a primit custodia copiilor rezultaţi din căsnicia de zece ani. În prezent, ea locuieşte alături de copiii în Londra.

„Nu vreau să fiu văzută ca o victimă. Pentru că nu cred că sunt. Sunt o femeie într-o situaţie de rahat, dar nu este singurul caz“, a mai spus Georgina Chapman.