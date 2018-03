Fostul soţ al cântăreţei Mel B de la Spice Girls, despre artistă: „Era dependentă de droguri şi de alcool. Urina pe canapea, în faţa copiilor“

În martie 2017, cântăreaţa Mel B (42 de ani) a depus actele oficiale prin care a solicitat divorţul de producătorul de televiziune Stephen Belafonte, punând astfel capăt unei căsnicii care a durat aproape zece ani.

Mel B a cerut judecătorului să îi acorde custodie comună asupra fiicei cuplului, Madison Brown Belafonte, în vârstă de şase ani.

„Mă tem pentru siguranţa mea şi pentru cea a copiilor mei. Am fost abuzată fizic şi emoţional în prezenţa copiilor. Am încercat să-l părăsesc în repetate rânduri, însă de fiecare dată am fost lovită şi ameninţată că viaţa îmi va fi distrusă în toate modurile cu putinţă. M-a ameninţat că îmi va distruge cariera şi îmi va lua copiii. M-a ameninţat că va face publice casete video cu conţinut sexual explicit şi astfel nu voi mai lucra niciodată în industria de divertisment“, se arată în documentele depuse în instanţă de artistă şi obţinute de site-ul TMZ.com.

Pe de altă parte, Stephen Belafonte a negat acuzaţiile soţiei sale, declarând:

„Este mama copiilor mei, sunt înnebunit de durere gândindu-mă la cum îi va afecta aceste lucruri. Nu-mi vine să cred. Sunt şocat. Cred că cineva doreşte să mă facă să par omul rău. Dar se va clarifica în instanţă. Avem copii frumoşi. Acum două săptămâni eram prieteni şi dintr-o dată o echipă de oameni se strânge în jurul ei şi apare asta“, declara producătorul în urmă cu un an.

Acum, Stephen Belafonte susţine că a găsit în sfârşit dovezile necesare pentru a demonstra că fosta lui soţie era de fapt „o dependentă de droguri şi de alcool“ şi că a fost spitalizată de mai multe ori pentru supradoză, scrie Mirror. De asemenea, producătorul speră să obţină astfel dreptul de a-şi vizita copiii.





Membrele fostei trupe „Spice Girls“ în 1994

Producătorul de televiziune susţine, în plus, că fosta cântăreaţă şi-a motivat prezenţa rănilor şi a vânătăilor de pe corp spunând, în instanţă, că el ar fi agresat-o. De fapt, afirmă Belafonte, aceste răni proveneau în urma episoadelor de supradoză ale artistei.

În documentele prezentate în instanţă, Stephen Belafonte vine cu lămuriri asupra incidentului petrecut în Londra, în 2014, când Mel B a susţinut că el ar fi dat-o cu capul de uşă. Producătorul susţine că rănile i-au fost cauzate de aparatele la care a fost conectată artista, în urma internării în spital, din cauza unei supradoze de droguri.





„Se izbea de pereţi în miezul zilei“ şi „urina pe canapea, în faţa copiilor“

Mai mult, fostul soţ al cântăreţei declară că aceasta era atât de dependentă de droguri şi de alcool încât „se izbea de pereţi în miezul zilei“. Alteori, artista, aflată în stare avansată de ebrietate, „urina pe canapea, în faţa copiilor“.

Producătorul neagă şi acuzaţiile aduse de Mel B conform cărora el le-ar fi arătat copiilor filmuleţe ale grupării ISIS, spunând că „n-a căutat niciodată videouri de această natură“. Mel B nu a comentat deocamdată afirmaţiile fostului ei soţ.