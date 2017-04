Cântăreaţa Mel B a dezvăluit în instanţă abuzurile la care a fost supusă în cei zece ani de căsnicie: bătăi în faţa copiilor, şantaj şi ameninţări

Artista britanică, în vârstă de 41 de ani, a spus că soţul ei, producătorul de televiziune Stephen Belafonte (41 de ani), a bătut-o şi i-a distrus încrederea în sine, ameninţând-o că va da publicităţii o înregistrare video cu conţinut sexual dacă îl va părăsi. Cântăreaţa a depus aceste documente la Tribunalul Superior din Los Angeles şi astfel a obţinut un ordin de restricţie.





„Mă tem pentru siguranţa mea şi pentru cea a copiilor mei. Am fost abuzată fizic şi emoţional în prezenţa copiilor. Am încercat să-l părăsesc în repetate rânduri, însă de fiecare dată am fost lovită şi ameninţată că viaţa îmi va fi distrusă în toate modurile cu putinţă. M-a ameninţat că îmi va distruge cariera şi îmi va lua copiii. M-a ameninţat că va face publice casete video cu conţinut sexual explicit şi astfel nu voi mai lucra niciodată în industria de divertisment“, se arată în documentele depuse în instanţă de artistă şi obţinute de site-ul TMZ.com. Mai mult, Mel B susţine că soţul ei avea o relaţie cu dădaca, pe care a lăsat-o însărcinată şi ulterior a plătit-o cu 300.000 de dolari, bani ce-i aparţineau artistei, pentru a renunţa la sarcină. În documentele depuse în instanţă, Melanie Brown a detaliat un incident petrecut în 2007, când Stephen Belafonte a lovit-o şi a trântit-o pe podea, sugrumând-o, în seara finalei show-ului de televiziune „Dancing with the Stars“. Artista afirmă că, în 2012, Belafonte a lovit-o cu pumnul în faţă şi i-a spart buza inferioară, gelos fiind că Mel B înregistrase un moment artistic cu Usher pentru show-ul „The X Factor“. Cântăreaţa a inclus în documentele depuse la tribunal un set de fotografii relevante, inclusiv câteva realizate în timpul participării sale în finala emisiunii „The X Factor“ din 2014, care o arată cu vânătăi pe braţe şi la nivelul feţei. Mai mult, în 2014, Mel B a dezvăluit că a luat o supradoză de medicamente, iar soţul ei a încuiat-o într-o cameră şi a împiedicat-o să sune la Salvare. Mel B îl acuză pe Belafonte şi că a cheltuit milioane de dolari din contul ei pe care i-a investit în propriile afaceri, dar şi pentru a plăti pensie alimentară unui copil provenit dintr-o relaţie anterioară. Pe de altă parte, Stephen Belafonte a negat acuzaţiile soţiei sale, declarând: „Este mama copiilor mei, sunt înnebunit de durere gândindu-mă la cum îi va afecta aceste lucruri. Nu-mi vine să cred. Sunt şocat. Cred că cineva doreşte să mă facă să par omul rău. Dar se va clarifica în instanţă. Avem copii, copii frumoşi. Acum două săptămâni eram prieteni şi dintr-o dată o echipă de oameni se strânge în jurul ei şi apare asta.“

Mel B, supranumită Scary Spice pe vremea când făcea parte din grupul Spice Girls, a depus actele de divorţ la un tribunal din Los Angeles în luna martie, invocând motivul diferenţelor ireconciliabile. Melanie Brown şi Stephen Belafonte, ambii în vârstă de 41 de ani, s-au căsătorit în 2007, după o logodnă de cinci luni şi au împreună o fiică, Madison Brown Belafonte, în vârstă de şase ani.





De asemenea, cei doi i-au crescut împreună pe copiii proveniţi din relaţiile lor anterioare: Angel Iris Murphy Brown, fiica în vârstă de nouă ani pe care Mel B o are cu fostul ei iubit Eddie Murphy, Phoenix Chi Gulzar, fiul de 17 ani pe care artista îl are cu fostul ei soţ Jimmy Gulzar, respectiv Giselle Belafonte, fiica în vârstă de 12 ani pe care Stephen Belafonte o are cu fosta lui iubită Nicole Contreras.