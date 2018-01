Enrique Iglesias şi Anna Kournikova au postat primele imagini cu gemenii cuplului, după o sarcină ţinută în secret FOTO

Recent, Enrique Iglesias (42 de ani) a postat pe Instagram o imagine cu unul din gemeni, alături de mesajul „My sunshine“/ „Raza mea de soare“, care a strâns rapid mii de aprecieri, scrie Daily Mail.

De asemenea, şi fosta sportivă Anna Kournikova, a postat la rândul ei o fotografie cu unul dintre gemeni, fără să menţioneze numele copilului, alături de acelaşi mesaj.

La sfârşitul anului trecut, cuplul a luat în surprindere pe toată lumea cu vestea că cei doi au devenit părinţi de gemeni, fosta sportivă reuşind să păstreze secretă sarcina, pe durata celor nouă luni.

FOTO Instagram

Astfel, Kournikova a născut într-un spital din Miami (SUA), un băieţel, care a primit numele de Nicholas, şi o fetiţă, care a primit numele de Lucy, potrivit TMz.

FOTO Instagram

S-au cunoscut în 2001, când fosta tenismenă a fost protagonista unuia dintre videoclipurile cântăreţului – „Escape“. Iglesias şi Kournikova sunt împreună de 16 ani, dar au fost întotdeauna extrem de discreţi privind relaţia lor. Deşi cei doi nu şi-au dezvăluit niciodată statutul relaţiei lor, anul trecut, Anna Kournikova a dat naştere speculaţiilor despre mariaj când a fost surprinsă purtând un inel cu diamant galben pe degetul inelar al mâinii stângi.

Cu toate acestea, într-un interviu acordat vara aceasta, fiul lui Julio Iglesias a spus că în ciuda vremii îndelungate de când sunt împreună, el şi Anna nu plănuiesc să se căsătorească în viitorul apropiat şi a ţinut să precizeze că ei trăiesc deja viaţa unui cuplu căsătorit în multe feluri. „Suntem la fel de fericiţi. Ajungi într-un punct în care ai fost cu cineva atâta vreme încât consider că eşti ca şi căsătorit. Cred că singura diferenţă este că nu ai ajuns în faţa altarului“, a declarat Enrique Iglesias pentru „The Sun“.

Enrique Iglesias, fiul celebrului cântăreţ spaniol Julio Iglesias, a călcat pe urmele tatălui şi a ajuns unul dintre cei mai în vogă artişti pop din ultimele două decenii. „Escape“ (2001) este cel mai de succes album al artistului latino, fiind vândut în peste 10 milioane de exemplare în întreaga lume. Cu peste 100 milioane de discuri vândute, Enrique Iglesias a cucerit milioane de fani din întreaga lume cu melodii, precum „Bailando“, „Ring my bells“, „Hero“, „Bailamos“, „Noche Y De Dia“, „Turn the night up“, „Tonight“, „I like it“, „Do you know“, „Not în love“.

Anna Kournikova este o fostă jucătoare de tenis de origine rusă, devenită o veritabilă vedetă pe plan internaţional datorită aspectului ei atrăgător, despre care presa internaţională a afirmat în repetate ocazii că ar fi schimbat imaginea tenisului feminin. Deşi nu a câştigat niciun turneu WTA, Kournikova s-a aflat pentru o vreme în Top 10 mondial, ocupând poziţia a opta, şi a câştigat de două ori Australian Open în proba de dublu, făcând pereche, în 1999 şi în 2002, cu jucătoarea elveţiană Martina Hingis.