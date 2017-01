Cum au reacţionat vedetele după ultimul discurs al lui Obama ca preşedinte: „Te iubesc mai mult decât mă lasă Twitter să scriu“

Lacrimi pentru Obama

Celebrităţile au luat cu asalt reţelele sociale după discursul de rămas-bun adresat de Preşedintele Barack Obama în Chicago, multe dintre ele deplângând faptul că tot ceea ce acesta a clădit în calitate de şef de stat va dispărea în doar câteva zile.

Unele vedele nu au ascuns că au plâns în timpul discursului plin de inspiraţie adresat de Obama, la fel cum preşedintele american a făcut atunci când a vorbit despre familia lui. Cu ochii în lacrimi, Obama i-a mulţumit soţiei sale, Michelle. „În ultimii 25 de ani, ai fost nu numai soţia mea şi mama copiilor mei, ci cea mai bună prietenă a mea. Ţi-ai asumat un rol pe care nu l-ai cerut şi l-ai făcut al tău cu graţie şi tărie şi stil şi bună dispoziţie. Ai făcut din Casa Albă un loc care le aparţine tuturor“, a afirmat preşedintele.

Alte vedete i-au mulţumit pentru cei opt ani petrecuţi la Casa Albă, în timp ce alţii au răspândit citate şi replici celebre ale acestuia.

Mai mult, Obama a mulţumit tuturor cetăţenilor americani pentru ceea ce au făcut în ultimii opt ani de zile. „A fost onoarea vieţii mele să vă ajut. Nu mă voi opri“, a zis el. Liderul american şi-a încheiat discursul cu o variaţie a sloganului cu care a câştigat alegerile. „Da, putem. Da, am reuşit“, a spus el.

Discursul lui Obama este încununarea unui turneu de adio ce a durat câteva luni, marcat de interviuri în presa scrisă şi la posturile de televiziune, dar şi de eforturile Casei Albe de a documenta administraţia actuală. În toată această perioadă, el a încercat să sublinieze realizările preşedinţiei sale folosind date statistice care arată că ţara este într-o situaţia mai bună decât în urmă cu opt ani.

În timp ce a vorbit în faţa unei mulţimi de susţinători înflăcărate, Obama a fost întrerupt adesea de oameni care strigau „Te iubesc Obama“. Când un manifestant a fluturat o pancartă pe care scria „Graţiază-ne pe toţi“, mulţimea a început să scandeze „Încă patru ani“, acoperind strigătele protestatarului.

Obama şi-a recunoscut succesorul, pe Donald Trump, spunând că este angajat pentru un transfer paşnic al puterii. A avertizat, însă, că pentru a avansa, democraţii trebuie să îl respecte pe comandantul lor suprem, arată News.ro.

Ce au scris vedetele pe reţelele sociale

„Barack Obama te iubesc mai mult decât mă lasă Twitter să scriu“, a scris prezentatoarea Ellen DeGeneres pe reţeau socială.

.@POTUS @BarackObama I love you more than I have space on Twitter to describe. #ObamaFarewell — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 11, 2017

„Da, putem!“, a scris scurt şi Kerry Washington.

YES WE CAN #obamafarewell — kerry washington (@kerrywashington) January 11, 2017

„Preşedintele Statelor Unite ale Americii a arătat cât de mult o iubeşteşi o respectă pe Prima Doamnă a Statelor Unite. M-a făcut pe mine şi pe fiica mea să plângem“, a scris şi jucătorul de baschet Earvin „Magic“ Johnson.

.@POTUS showing how much he loves and respects @FLOTUS @MichelleObama and his daughters moved Cookie and I to tears. #ObamaFarewell — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 11, 2017

„Discursul elocvent şi elegant de la revedere al lui Obama îmi tonifică sufletul patriot, după ultimele declaraţii ale preşedintelui-ales al SUA“, a zis Elizabeth Banks.

This classy eloquent #ObamaFarewell on the heels of today's latest #PEOTUS crap is invigorating my patriotic soul. #vigilantbutnotafraid — Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) January 11, 2017

Katy Perry a lăsat de înţeles că discursul lui Obama a făcut-o să plângă.

„Acesta nu este un discurs de rămas-bun, Obama nu pleacă nicăieri, ci o lectură a felului în care democraţia ar trebui să funcţioneze în faţa unuia ca Donald J. Trump“, a scris Michael Moore.

This isn't so much a "farewell speech" (he ain't goin' anywhere) as it is a lecture in how democracy works to one Donald J. Trump. — Michael Moore (@MMFlint) January 11, 2017

„Atunci când Preşedintele şi Prima Doamnă vor pleca de la Casa Albă noi vom rămâne gardienii speranţei“, a scris Cher.

When The President & First Lady

Leave the White House ….

We Will be The Custodians Of HOPE🙏🏻 — Cher (@cher) January 11, 2017

„Da, putem! Pentru că nu ne vom opri să luptăm pentru dreptate“, a notat Russell Simmons.

„Pentru cei opt ani de speranţă, decenţă şi dedicaţie cauzei de a ne face vieţile mai bune spun mulţumesc Preşedintelui Statelor Unite“, a evidenţiat şi Al Franken.

For eight years of hope, decency, and dedication to the cause of making people's lives better: thanks @POTUS. #ObamaFarewell — Al Franken (@alfranken) January 11, 2017

„Ultimul discurs al lui Obama m-a făcut să realizez că suntem foarte, foarte aproape de o coborâre abruptă cu noul preşedinte. Să ne salveze cerurile“, a scris George Takei.