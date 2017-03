Cum le răspunde Casey Affleck celor care critică victoria sa de la Oscar 2017 prin prisma trecutului său marcat de acuzaţii de hărţuire sexuală VIDEO

Casey Affleck, fratele actorului Ben Affleck, este conştient că multă lume nu e încântată de victoria sa de la Oscar 2017, unde a câştigat trofeul pentru Cel mai bun actor pentru interpretarea în drama „Manchester by the sea“.

Prima care nu s-a ferit să-şi arate consternarea a fost chiar cea care l-a anunţat câştigător şi i-a înmânat trofeul pe scenă - actriţa Brie Larson, câştigătoarea din 2016 la categoria „cea mai bună actriţă în rol principal“ pentru rolul din „Room“. Brie Larson este de multă vreme considerată o avocată a victimelor agresiunilor sexuale, iar filmul care a făcut-o câştigătoare spune povestea unei tinere răpită de un bărbat, sechestrată într-o cameră ani la rând şi abuzată.

„Putem să verificăm din nou plicul cu Cel mai bun actor?“, a scris ironic actorul B. J. Novak pe Twitter în timpul galei de decernare a premiilor. Actriţa Constance Wu a adăugat: „Băieţi, cumpăraţi-vă libertatea prin împăcarea părţilor înainte de aducerea cazului în faţa instanţei. Faceţi o treabă bună în actorie, asta e tot ceea ce contează! Pentru că arta nu este despre umanitate, nu-i aşa?“.

Can we check Best Actor again

Boys! BUY ur way out of trouble by settling out of court!Just do a good acting job,thats all that matters!bc Art isn't about humanity,right?