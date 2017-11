Cu cine vor fanii „House of Cards“ să fie înlocuit Kevin Spacey: petiţia online a fost semnată de zeci de mii de persoane

Potrivit publicaţiei Variety, există câteva posibile scenarii pentru ca preşedintele american Frank Underwood să iasă din serial fără mari probleme în ceea ce priveşte firul narativ al poveştii.

Astfel, cea mai probabilă şi mai la îndemână variantă vehiculată este „uciderea personajului principal“, iar acţiunea să se concentreze pe soţia politicianului, Claire, interpretată de actriţa Robin Wright.

Fanii serialului au, însă, o sugestie mai puţin complicată şi inedită: înclocuirea lui Kevin Spacey cu actorul Kevin James (52 de ani), cunoscut mai ales pentru rolurile din seriale şi filme de comedie, scrie Huffington Post.





Kevin James FOTO Getty Images

Petiţia online , adresată directorului executiv al Netflix, Reed Hastings, a fost lansată de olandezul Robbie Pyma, pe platforma Change.org, unde explică motivele pentru care crede că actorul american este potrivit pentru rolul lui Frank Underwood.

„Este greu să pierzi un serial de succes, indiferent de circumstanţe. În orice caz, există oportunitatea ca acest show de televiziune să devină unul dintre cele mai grozave care au existat până acum. Cred că actorul Kevin James poate transforma «House of Cards» într-un fenomen internaţional, precum «Game of Thrones», şi-i poate face pe fani să se concentreze pe unul dintre cele mai bune seriale produse până acum de Netflix“, se arată în petiţia online.

Deşi Kevin James a jucat în foarte multe producţii de comedie, actorul a mai interpretat politicieni până acum, printre care a avut rolul preşedintelui Statelor Unite în comedia „Pixels“, din 2015.

Până acum, petiţia lansată de olandez a avut parte de foarte multă susţinere şi comentarii pozitive din partea internauţilor. Peste 35.000 de oameni au semnat această petiţie până la ora redactării acestei ştiri.

„Kevin James este o comoară naţională. Kevin Spacey este un violator. Ambii se numesc Kevin. Mie mi se pare o decizie de business înţeleaptă“, a fost mesajul unuia dintre susţinătorii petiţiei.





Kevin James FOTO Getty Images

„Dacă aţi văzut vreodată filmul «Paul Blart: Mall Cop», atunci ştiţi că actori de calibrul lui Kevin James sunt foarte rar întâlniţi“, a scris un alt internaut în mod ironic, filmul la care face referire fiind unul foarte slab în opinia criticilor.

„Kevin James este un «master thespian» care nu numai că va fi la fel de bun ca predecesorul său, dar va transforma House of Cards în Citizen Kane-ul generaţiei noastre“, scrie un alt utilizator în acelaşi ton glumeţ.

Potrivit The Hollywood Reporter , scenariul celui de-al şaselea şi ultim sezon era aproape finalizat înainte ca actorul Kevin Spacey să fie aruncat în mijlocul scandalului sexual . Starul a fost acuzat că a hărţuit sexual mai mulţi minori şi a avut un comportament neadecvat faţă de alţi bărbaţi din industria filmului.

După ce aceste poveşti au ieşit la iveală, Netflix a decis să încheie colaborarea cu starul din „House of Cards“, iar acum producătorii serialului trebuie să ia o decizie în privinţa preşedintelui american Frank Underwood, personajul interpretat de Spacey.

Kevin Spacey FOTO Getty Images

Sezonul şase din „House of Cards“ urma să aibă 13 episoade şi ar fi avut premiera la mijlocul lui 2018 pe Netflix. În serialul de succes, Kevin Spacey joacă rolul manipulatorului şi ucigaşului preşedinte Francis Underwood.

Kevin James, în vârstă de 52 de ani, este un actor, comedian, producător şi scenarist american, cunoscut în special pentru rolul lui Doug Heffernan în serialul de success „The King of Queens“, produs de CBS şi difuzat între anii 1998 şi 2007. Este cunoscut, de asemenea, pentru rolurile din comediile „Hitch“ (2005), „ I Now Pronounce You Chuck and Larry“ (2007), „Paul Blart: Mall Cop“ (2009), „Grown Ups“ (2010), „Zookeeper“ (2011), „Here Comes the Boom“ (2012) şi „Pixels“ (2015).