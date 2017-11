CTP, despre Stela Popescu: „Poate că un criteriu pentru a defini un actor adevărat e capacitatea de a juca în roluri proaste“

Cristian Tudor popescu (61 de ani) a vorbit în direct la Digi24 despre cariera şi talentul actoricesc al regretatei Stela Popescu, pe care a lăudat-o pentru „capacitatea de a da savoare unor replici lipsite de umor“ şi a catalogat-o drept „o mare actriţă“.

„Poate că un criteriu pentru a defini un actor adevărat este capacitatea de a juca în roluri proaste. Acolo se vede cât de bun este actorul. Stela Popescu a avut «noroc» de zeci de filme proaste în care a jucat. Eu, în calitate de critic de cinema, îi cunosc în special cariera din cinematografie. Toate proaste! Toate! De la «Alo? Aţi greşit numărul!» până la «Sexy Harem Ada-Kaleh» şi «Despre o anume fericire», «Ultima noapte a singurătăţii», ceva...Mă rog... Un singur film bun în toată filmografia ei: «Toată lumea din familia noastră» a lui Radu Jude din 2012, unde Stela Popescu nu joacă un rol comic. Nu! Joacă un rol să-i spunem serios şi îl joacă foarte bine. Foarte bine. Ea a fost utilizată în special ca actriţă cu geniu comic, dar putea să joace orice“, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24.

Cristian Tudor Popescu mărturiseşte, de asemenea, că filmul „Nea Mărin Miliardar“, pe care îl consideră „o prostie“, a fost salvat de o replică savuroasă a actriţei Stela Popescu: „Mie mi-a rămas în minte - din filmul care pentru mine este între primele cinci filme româneşti ale tuturor timpurilor ca prostie, «Nea Mărin miliardar». Este o prostie monumentală de top, trebuie să recunosc. Deci în filmul ăla la care se presupune că trebuie să râzi - şi au râs, se pare, nişte milioane de spectatori - eu rămân sobru ca un bolovan, nu reuşesc să râd de la cap la coadă.

Stela Popescu în filmul „Nea Mărin Miliardar“ FOTO caravanafilm.ro

În schimb, are Stela o replică în filmul ăsta la care m-am cocoşat, am căzut cu scaunul, am intrat în convulsii. Ea joacă o vampă acolo şi îl seduce pe Amza Pellea, pe nea Mărin. Şi ce zice vampa, văzându-l pe nea Mărin în costumul lui de la Băileşti: trebuie să-i aplice un erotism sătesc, se gândeşte ea aşa. Şi în timp ce îi deschide cămaşa îi spune: «Miroşi a pământ!», la care nea Mărin, săracu', zice: Îu! Adică ea a vrut să dea specific local - miroşi a pământ, eşti un bărbat cu picioarele bine înfipte în pământ - şi ăsta, săracu', se şi vedea mort!“, a povestit CTP.

„În clipa când avea de spus nişte replici inepte, lipsite de umor, ale unui textier prăpădit, ale unui scenarist vai de capul lui, cum erau atâţia, reuşea din instinctul acesta formidabil ale ei să scoată ceva din replica aia, să dea o tentă, să dea un accent acolo, care te făcea să râzi sau să surâzi, în orice caz o salva acea replică“, a adăugat jurnalistul.



Jurnalistul a mai povestit că a întâlnit-o personal pe Stela Popescu în urmă cu doi ani, la profesorul Laurenţiu Damian acasă, şi a avut prilejul să constate că actriţa era efervescentă şi în viaţa de zi cu zi. „Cât a stat Stela, nu mai avea nimeni nicio treabă decât să o asculte pe Stela. Acapara instantaneu orice auditoriu în 2-3 minute“.

Actriţa Stela Popescu a murit din cauza unul accident vascular cerebral masiv, cel mai probabil produs cu două-trei zile în urmă, şi era decedată de aproximativ 12 ore când a fost găsită, au declarat pentru agenţia News.ro surse din Poliţie, care au invocat rezultatele necropsiei.

Trupul neînsufleţit al actriţei a fost depus în foaierul Sălii Savoy a Teatrului „Constantin Tănase“, unde admiratorii, prietenii şi colegii îi pot aduce un ultim omagiu până duminică, zi în care va avea loc înmormântarea la Mănăstirea Cernica. Actriţa va fi îngropată lângă soţul ei, Mihai Maximilian, care a murit în decembrie 1998.

