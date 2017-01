Controversă la Hollywood: Natalie Portman, plătită de trei ori mai puţin decât Ashton Kutcher pentru rolul din filmul „No Strings Attached“

Cât primesc femeile pentru un rol la Hollywood

„Ştiam despre diferenţa între onorarii şi am acceptat situaţia, pentru că în Hollywood există aceste «costuri». El (Ashton Kutcher, n.r.) este la un nivel de trei ori mai ridicat decât mine, aşa că ei (coordonatorii proiectului, n.r.) au considerat că trebuie să fie plătit de trei ori mai mult. Nu am fost atât de deranjată cât ar fi trebuit să fiu. Primim sume mari, aşa că este greu să te plângi, dar diferenţa este incredibilă. În comparaţie cu bărbaţii, în cele mai multe profesii, femeile primesc 80 de cenţi, spre deosebire de un dolar. În Hollywood, primim 30 de cenţi, în comparaţie cu un dolar“, a spus Natalie Portman pentru revista Marie Claire din Marea Britanie.

„Nu cred că femeile sau bărbaţii sunt mai mult sau mai puţin capabili. Avem doar o problemă clară - aceea că femeile nu au suficiente oportunităţi. Trebuie să contribuim la soluţionarea, nu la perpetuarea problemei“, a mai spus Natalie Portman.

Actorul Ashton Kutcher a reacţionat la declaraţia colegei sale, despre care a spus că este mândru.

„Sunt foarte mândru de Natalie şi de toate femeile care luptă pentru eliminarea diferenţei de salarizare în funcţie de gen“, a scris el pe Twitter.

Jennifer Lawrence a reacţionat

Diferenţa de salarizare în Hollywood a intrat în atenţia publicului în anul 2015, când compania Sony a fost ţinta unui atac cibernetic. O serie de documente publicate au arătat diferenţa de salarizare în rândul celor mai cunoscuţi actori în comparaţie cu actriţele.

Una dintre actriţele care au reacţionat atunci a fost Jennifer Lawrence, care a aflat că a câştigat mult mai puţin decât actorii alături de care a jucat în „Ţeapă în stil american/ American Hustle“, Bradley Cooper şi Christian Bale.

Jennifer Lawrence a redactat atunci o scrisoare în care a transmis că atunci când a aflat de diferenţa de salarizare nu a fost furioasă pe compania Sony, ci pe ea însăşi.

„Nu am vrut să continui să mă lupt pentru milioane de dolari de care, sincer, datorită a două francize, nu am nevoie. Însă, dacă sunt sinceră cu mine însămi, am vrut să fiu plăcută, ceea ce mi-a influenţat decizia de a încheia contractul fără o reală negociere. Nu am vrut să par «dificilă» sau «pretenţioasă». După ce am văzut documentele pe internet mi-am dat seama că niciun bărbat alături de care am lucrat nu şi-a făcut astfel de griji“, a transmis Jennifer Lawrence.

Natalie Portman, născută pe 9 iunie 1981, este o actriţă americană, care deţine şi cetăţenia israeliană. S-a remarcat încă de la primul ei rol, pe care l-a interpretat cu multă graţie şi aplomb, în thrillerul de acţiune „Léon“ (1994), în care a jucat alături de Jean Reno. A fost distribuită apoi în rolul Padmé Amidala în trilogia „Star Wars“. A câştigat un Glob de Aur şi a fost nominalizată la Oscar pentru rolul din „Closer“ (2004) şi a impresionat în alte filme, precum „V for Vendetta“ (2006), „Goya's Ghosts“ (2006), „The Other Boleyn Girl“ (2008) şi „Thor“ (2011).

În 2010, Natalie Portman a jucat rolul principal din drama psihologică „Black Swan“, de Darren Aronofsky. Criticii au fost entuziasmaţi de evoluţia actriţei americane, care a câştigat cu acest rol, în 2011, premiul Oscar, al doilea Glob de Aur din carieră, SAG Award şi premiul BAFTA.

Actriţa a fost premiată la Palm Springs International Film Festival pentru interpretarea fostei prime doamne a Statelor Unite ale Americii, Jacqueline Kennedy Onassis, în filmul biografic „Jackie“.