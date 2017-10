Cine e femeia care a creat „MeToo“ cu un deceniu în urmă: „E deprimant că a fost nevoie de femei albe faimoase ca oamenii să acorde atenţie acestei probleme“

După dezvăluirile privind abuzurile lui Weinstein, actriţa americană Alyssa Milano (44 de ani) le-a cerut femeilor din întreaga lume să folosească hashtag-ul „metoo“ şi să împărtăşească propriile experienţe neplăcute prin care au trecut pentru a trage un semnal de alarmă asupra faptului că problema este una globală şi nu poate fi rezolvată decât dacă victimele au curajul de a denunţa astfel de fapte.





Se pare, însă, că mişcarea „MeToo“ a fost iniţiată de activista americană Tarana Burke, în urmă cu zece ani, dar a devenit cunoscută abia în urma scandalului de la Hollywood.

În 1997, Tarana Burke (44 de ani), care lucra într-o tabără de copii şi adolescenţi, a cunoscut o fată de numai 13 ani care a fost molestată sexual de către iubitul mamei sale şi care a avut curajul să-i povestească activistei experienţa prin care trecuse. În acel moment s-a născut campania „Me Too“, relatează Daily Mail.



Tarana Burke FOTO The Ney York Times Tarana Burke FOTO The Ney York Times

„Nu aveam un răspuns sau o modalitate de a o ajuta în acel moment şi nici măcar nu am putut să spun «me too/şi eu». Acest lucru m-a afectat foarte tare şi acel moment a rămas în mintea mea pentru multă vreme“, a declarat Tarana Burke.

La 10 ani după acea conversaţie, Tarana Burke a înfiinţat Just Be Inc., o organizaţie non-profit care le ajută pe victimele hărţuirilor şi agresiunilor sexuale şi s-a angajat într-o misiune de sprijinire a persoanelor abuzate într-o campanie intitulată chiar „Me Too“, scrie Agerpres.

Pe 15 octombrie, aceste două cuvinte au fost răspândite pe reţelele sociale sub forma #metoo, un hashtag promovat de actriţa Alyssa Milano. În furtuna generată de acel hashtag, utilizat pe scară largă pe Twitter, Facebook, Snapchat şi alte platforme, distribuit în peste 12 milioane de mesaje şi reacţii online publicate în primele 24 de ore, potrivit The Associated Press, anumite femei de culoare au precizat că eforturile îndelungate depuse de Tarana Burke, care este o femeie de culoare, nu au beneficiat de acelaşi sprijin de-a lungul anilor din partea feministelor caucaziene.

Alyssa Milano FOTO Getty Images

Şi Tarana Burke s-a declarat „alarmată“ când a citit mesajul publicat de Alyssa Milano: „Iniţial, am intrat în panică. Am avut un sentiment de teamă puternică, întrucât era vorba despre ceva care făcea parte din munca mea de-o viaţă şi care fusese cooptat, îmi fusese luat şi era folosit într-un scop pe care eu nu-l intenţionasem iniţial.“

„Este deprimant să vezi că a fost nevoie ca femei albe faimoase să scrie şi să spună în gura mare «metoo» pentru ca oamenii să acorde atenţie acestei probleme (…). Harvey Weinstein, Donald Trump, Bill Cosby, R Kelly- toţi reprezintă produse ale sistemului din care fac parte şi sunt susţinuţi de acelaşi sistem“, a declarat activista într-un interviu pentru Elle.

Tarana Burke FOTO Elle UK

„Consider că ar fi egoist din partea mea să încerc să pun într-o ramă «Me Too», ca pe un lucru care îmi aparţine doar mie. «Me Too» este însă ceva mai mare decât mine şi mai mare decât Alyssa Milano. Niciuna dintre noi nu ar trebui să se afle în centrul acestei campanii. Este o campanie despre supravieţuitoare“, a conchis Tarana Burke.

„Nu a fost construită pentru a deveni o campanie virală sau un hashtag, cum este astăzi, şi uitat mâine. A fost o sintagmă care să poată fi folosită de supravieţuitorii hărţuirilor şi agresiunilor sexuale pentru a conştientiza că nu sunt singuri, iar că o mişcare în scopul conştientizării, dar şi a vindecării victimelor există şi este posibilă“, a precizat activista, într-un interviu pentru Elbony, citat de Elle.