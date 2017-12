Cine e adevărata Miss România 2017? Două organizaţii îşi dispută de ani buni concursul de frumuseţe

Luni seară, însă, f estivalul de modă Bucharest Fashion Week a dat ţării o altă „regină a frumuseţii“ , tot sub titlul de Miss România 2017- bucureşteanca Alina Rugină, în vârstă de 18 ani, elevă la un liceu din Capitală.

Până la ora închiderii ediţiei, reprezentanţii festivalului Bucharest Fashion Week, organizatorul celuilalt concurs Miss România, care beneficiază de o mai mare notorietate, nu au răspuns solicitării ziarului „Adevărul“ pentru lămurirea situaţiei. Şi Gavrilă Inoan (foto dreapta) refuză să dea detalii legate de demersurile mai vechi în acest litigiu, în care Organizaţia Miss România s-a mai adresat justiţiei, dar se declară hotărât să pună lucrurile la punct.

„Singura entitate îndreptăţită legal să utilizeze marca pe care o deţin în nume personal este Organizaţia Miss România. Mai departe, faptul că cineva îşi permite să încalce legile aceste ţări şi să folosească mărci, practic săvârşind un fals şi un uz de fals, e o problemă pe care o vom lămuri într-un viitor destul de apropiat. Lucrurile nu vor rămâne aşa, pentru că nu putem să să asistăm impasibili la această situaţie“, a declarat ieri Gavrilă Inoan.

În perioada interbelică au fost, se pare, chiar două concursuri Miss România, scrie banatulazi.ro . Unul era organizat de revista „Realitatea Ilustrată“ sub egida trustului Adevărul, afiliat la Miss Universe, celălalt de revista „Ilustraţiunea Română“, sub egida Universul, afiliat la Miss Europe. Cea mai celebră deţinătoare a titlului din acei ani rămâne, cu siguranţă, Marioara Ganesco, din Constanţa, care a devenit în 1928 prima femeie desemnată Miss România. Ea a fost declarată şi La Plus Belle Femme d´Europe, în concursul de la Paris.