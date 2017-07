Chitaristul trupei Korn, Brian Welch, pus la zid din cauza mesajului transmis după moartea lui Chester Bennington: „Eşti o ruşine pentru lipsa de sensibilitate“

Chester Bennington s-a sinucis în dimineaţa zilei de 20 iulie, iar reprezentanţii biroului de medicină legală din Los Angeles au confirmat că solistul Linkin Park a murit după ce s-a spânzurat. Ziua aleasă este cea în care bunul său prieten Chris Cornell ar fi împlinit 53 de ani. Solistul Audioslave şi Soundgarden s-a sinucis tot într-o zi de joi, pe 18 mai, şi tot prin spânzurare. Ambii sufereau de depresie şi luptau cu dependenţa de droguri şi alcool.

Vestea morţii lui Bennington a trimis unde de şoc în întreaga lume, colegi de breaslă şi mii de fani exprimându-şi regretul, însă reacţia lui Brian Welch a inflamat spiritele. Chitaristul trupei Korn a fost pus la zid de către fanii furioşi, după ce într-un mesaj publicat pe Facebook l-a numit pe Bennington laş pentru gestul lui, fiind de părere că a ales calea uşoară şi a renunţat la copiii săi, scrie The Telegraph.

­„Sincer, Chester este un prieten vechi alături de care am petrecut timp în numeroase ocazii şi am foarte mulţi prieteni care sunt extrem de apropiaţi de el, dar faptul că s-a sinucis mă scoate din minţi. Cum poate trimite un astfel de mesaj copiilor şi fanilor săi? M-am săturat de sinuciderile astea de rahat! Şi eu m-am luptat cu depresia, aşa că încerc să fiu empatic, dar este greu când eşti nervos! Ajunge! Să renunţi la copiii tăi, la fanii tăi şi la viaţă este calea laşilor! Îmi pare rău, ştiu că s-ar putea ca drogurile şi alcoolul să fi jucat un rol, încerc să procesez ce s-a întâmplat la fel ca voi toţi şi sunt convins că toţi împătăşim cam aceleaşi gânduri şi sentimente. Doamne, ia-l pe Chester în braţele Tale şi te rog să-l reuneşti cu familia şi cu noi într-o bună zi. Fii alături de soţia şi copiii lui în această perioadă grea“, a fost mesajul lui Welch.

Internauţii l-au criticat dur pe muzician pentru lipsa de empatie, mai ales că însuşi Welch a suferit de depresie .„Dacă ţi-a fost un prieten apropiat, arată puţină empatie şi bunătate faţă de familia sa. Sinuciderea unui prieten nu ar trebui să fie privită ca pe un act de laşitate“, „Eşti o ruşine pentru lipsa de sensibilitate afişată atât de repede după moartea lui Chester. O persoană care a trecut printr-o suferinţă similară ar trebui să înţeleagă mai bine situaţia“, „Comentariul tău nu a avut nimic de-a face cu dragostea, compasiunea şi înţelegerea. Înainte de a posta ceva ar trebui să înveţi să-ţi gestionezi emoţiile“, au fost doar câteva dintre reacţiile stârnite de chitaristul trupei Korn.

Ulterior, după ce fanii l-au criticat aspru, muzicianul,a revenit asupra declaraţiilor: „Nu am vrut să par insensibil, doar că am jonglat cu un cumul de emoţii. Te iubesc, Chester! Sunt supărat că ai ales să faci asta, dar în acelaşi timp ştiu că în urmă cu ceva timp aş fi putut fi eu în locul tău.“

Mai mult, Welch a publicat o filmare în care i-a încurajat pe cei care au depresie să ceară ajutor: „M-am înfuriat, m-am întristat şi am fost îndurerat. Ştiu că toată lumea simte aceste lucruri, dar pur şi simplu nu-mi doresc să se mai întâmple aşa ceva. Moartea lui Chris Cornell m-a afectat, chiar dacăpersonal nu l-am întâlnit niciodată, dar mi s-a părut brutal. Apoi, când începusem să-mi revin, am aflat că un bun prieten a făcut acelaşi lucru. Am fost şocat de-a dreptul. Trebuie să faceţi tot ce vă stă în putinţă pentru a vă reveni, pentru a scăpa de acele sentimente şi stări. Trebuie să faceţi orice. Nu staţi singuri, cere-ţi ajutor.“