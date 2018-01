Celebrităţi care împlinesc 50 de ani în 2018 FOTO

Cuba Gooding Jr.

Actorul american, premiat cu Oscar în 1996 pentru rolul secundar din „Jerry Maguire“, a împlinit 50 de ani pe 2 ianuarie.

Lisa Marie Presley

Celebra fiică a lui Elvis Presley, unicul copil al starului cu Priscilla Presley, împlineşte anul acesta 50 de ani pe 1 februarie.

Josh Brolin

Actorul american Josh Brolin, care a jucat în filme premiate la Oscar precum „No Country for Old Men“ şi „Milk“ (pentru care a fost şi nominalizat pentru rolul secundar), aniversează 50 de ani pe 12 februarie. El a mai jucat în „Wall Street: Money Never Sleeps“, „Bărbaţi în negru 3“, „Gangster Squad“, Sin City: A Dame to Kill For“ şi este cunoscut pentru rolul răufăcătorului Thanos din Universul Cinematografic Marvel: „Gardienii galaxiei“ şi „Avengers“.





Daniel Craig

Actorul faimos pentru interpretarea lui James Bond în „Spectre“, „Skyfall“, „Quantum of Solace“, „Casino Royale“ şi care reia rolul agentului 007 în următorul film al francizei, intitulat „Bond 25“, împlineşte vârsta de 50 de ani pe 2 martie.

Lucy Lawless

Ziua de 29 martie este una specială pentru actriţa cunoscută pentru rolul principal din serialul de succes „Xena: Prinţesa Războinică“ (1995-2001).

Celine Dion

Să-i urăm „La mulţi ani!“ cântăreţei canadiene Celione Dion atunci când va celebra ziua cea mare pe 30 martie.





Patricia Arquette

Patricia Arquette, premiată la Oscar în 2014 pentru rolul din „Boyhood“, împlineşte 50 de ani pe 8 aprilie. Cariera sa a cunoscut apogeul la începutul anilor 1990, cu filme ca „True Romance”, „Beyond Rangoon“, „Flirting with Disaster“ sau „Lost Highway“, iar în 2005 a primit rolul principal în serialul de succes „Medium”, pentru care a primit mai multe nominalizări, printre care şi la Emmy şi Globul de Aur. A fost căsătorită cu Nicholas Cage între 1995-2001.

Ashley Judd

Ashley Judd, cunoscută din filme ca „Evadata/Double Jeopardy“, „Sărutul care ucide/Kiss the girls“, „Bug“ şi „De-Lovely/Refrenul iubirii“ şi una dintre victimele cele mai vocale în cazul hărţuirilor sexuale ale lui Harvey Weinstein, împlineşte 50 de ani pe 19 aprilie.

Kylie Minogue

Pe 28 mai, cântăreaţa pop australiană, cunoscută pentru hituri ca „Chocolate“, „Can't Get You out of My Head“, „All the Lovers“, „In your eyes“ şi „Slow“ va aniversa vârsta de 50 de ani.





Yasmine Bleeth

Frumoasa brunetă care făcea senzaţie în costumul de baie roşu în „Baywatch“, alături de Pamela Anderson, atinge şi ea vârsta de 50 de ani pe data de 14 iunie a acestui an.

Gillian Anderson

Actriţa celebră pentru rolul principal din serialul „Dosarele X/The X-Files“, aniversează o jumătate de secol pe 9 august.

Guy Ritchie

Regizorul, scenaristul şi producătorul englez Guy Ritchie, care a fost căsătorit cu Madonna timp de opt ani, împlineşte 50 de ani pe 10 septembrie. Aregizt filme de succes, în câteva din ele în rolul principal fiind distribuit acelaşi actor - Jason Statham: „Lock, Stock and Two Smoking Barrels“ (1998), „Snatch“ (2000), „Swept Away“ (2002), „Revolver“ (2005), „RocknRolla“ (2008), „Sherlock Holmes“ (2009) şi „Sherlock Holmes: A Game of Shadows“ (2011).









Mark Anthony

Celebrul cântăreţ de origine portoricană, care a fost căsătorit cu Jennifer Lopez între 2004 şi 2014, atinge vârsta pe 16 septembrie.

Will Smith

Întrăgitul actor şi rapper Will Smith, nominalizat la premiile Oscar şi Globul de Aur pentru rolurile din The Pursuit of Happyness (2006) şi „Ali“ (2001), dar şi câştigător al mai multor premii Grammy în calitate de artist hip-hop/R&B, va aniversa vârsta de 50 de ani pe 25 septembrie.

Naomi Watts

Actriţa britanică, nominalizată de două ori la Oscar pentru rolurile principale din „21 Grams“ (2003) şi „Lo imposible“ (2012), împlineşte 50 de ani pe 28 septembrie. Ea a mai jucat în apreciatul film al lui David Lynch, „Mulholland Drive“, „The Ring“ şi „Ned Kelly“.

Hugh Jackman

Actorul australian Hugh Jackman, faimos mai ales pentru rolul său Wolverine din seria „X-Men“, plus filme precum „Kate & Leopold“, „Van Helsing“, „Prestigiul“, şi „Australia“ şi nominalizat la Oscar pentru rolul din „Les Misérables“, se alătură clubului cvincvagenarilor pe 12 octombrie.