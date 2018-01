Catherine Deneuve, între actriţele care apără „libertatea de a deranja“: „Nu ne identificăm cu feminismul care ia chipul unei uri faţă de bărbaţi şi sexualitate“

„Campania de acuzaţii, justiţia expeditivă: bărbaţii au fost sancţionaţi în profesia lor, constrânşi să demisioneze, doar pentru că au atins un genunchi, au încercat să fure un sărut, au vorbit de lucruri intime în timpul unei cine de lucru sau au trimis mesaje cu conotaţii sexuale unei femei care nu simţea atracţie la rândul ei“, susţin ele, evocând „un val purificator“ care s-a născut odată cu mişcările #Balancetonporc şi #Metoo.

Pentru acest grup de femei, din care fac parte şi editoarea Joëlle Losfeld, actriţa Ingrid Caven, jurnalista Elisabeth Lévy şi scriitoarea Catherine Robbe-Grillet, „această febră a trimis «porcii» la abator, în loc să ajute femeile să devină autonome, serveşte intereselor duşmanilor libertăţii sexuale, extremiştilor religioşi, a celor care estimează că femeile sunt fiinţe aparte, copii cu chip de adult“ şi cer să fie protejate.

Catherine Deneuve, la vârsta de 18 ani FOTO Getty Images

„Ca femei nu ne recunoaştem în acest feminism care, dincolo de denunţări ale abuzurilor de putere, ia chipul unei uri faţă de bărbaţi şi sexualitate“, afirmă semnatarele textului.

„Noi apărăm o libertate a supărării, indispensabilă în libertatea sexuală. Suntem astăzi suficient de avertizate pentru a admite că instinctul sexual este prin natura lui ofensiv şi sălbatic, dar suntem şi suficient de conştiente pentru a nu confunda flirtul stângaci cu agresiunea sexuală“.

Biografie

A debutat în film la vârsta de 13 ani, cu un rol în filmul din 1956 „Les Collegiennes“ şi merge mai departe pentru a juca în filmele unor regizori precum Roger Vadim (cu care are un copil) înainte de marele succes cu musical-ul lui Jaques Demy, „Les Parapluies de Cherbourg“ (The Umbrellas of Cherbourg) (1964). Are o izbucnire cu două roluri in filmul lui Roman Polanski, „Repulsion in 1965“ şi în filmul lui Bunuel din 1967 „Belle de Jour“. Mai târziu, în acelaşi an, joacă în „Les Demoiselles de Rochefort“, în care joacă alături de sora ei Françoise Dorleac.

Catherine Deneuve a fost premiată de Academia Fanceză de Cinema pentru cea mai buna actriţă în 1980 cu „The Last Metro“ (1980) şi în 1982 la acelaşi festival şi aceeasi categorie a câştigat cu „Place Vendome“ (1998). În 1992 a fost nominalizată la Oscar pentru cea mai bună actriţă cu filmul „Indochine“(1992). În 2013 a jucat în pelicula „Elle s'en va“/„On My Way“, regizată de Emmanuelle Bercot.