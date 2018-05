Cât câştigă pentru un rol actori precum Leonardo DiCaprio, Daniel Craig, Tom Cruise şi Jennifer Lawrence FOTO

Leonardo DiCaprio a fost plătit cu 10 milioane de dolari pentru rolul din „Once Upon a Time In Hollywood“, care urmează să apară în 2019

Variety notează că în anii 1990, actori precum Julia Roberts, Will Smith, Tom Hanks şi Jim Carrey obişnuiau să câştige câte 20 de milioane de dolari pentru fiecare film în care jucau roluri principale şi se beneficiau, în plus, din primele vânzări de bilete la acele filme. Acele „zile glorioase” au trecut, iar numărul actorilor care pot cere pachete de plată în acest fel este în scădere. Acest lucru este cauzat în parte de patul că marea atracţie la cinematografe este reprezentată în prezent de supereroi şi cavaleri Jedi costumaţi, succesul unui film în weekendul de debut încetând să mai fie legat de popularitatea actorilor de pe afiş. Efectele speciale sunt în centrul atenţiei în prezent, şi partea în care studiourile investesc cel mai mult.

Totuşi, câţiva actori, precum Dwayne Johnson, Vin Diesel şi Robert Downey Jr. încă mai pot primi peste 20 de milioane de dolari pentru un film de succes, deşi trebuie să fie vorba, de regulă, despre o producţie dintr-o franciză cunoscută şi care a stabilit recorduri de box office.

De exemplu, Robert Downey Jr. a primit 10 milioane de dolari pentru „Spider-Man: Homecoming”, deşi apariţia sa pe ecran în timpul acestui film a însumat aproximativ 15 minute.

Alţi actori, potrivit Variety, sunt dispuşi să oscileze între artă şi business, chiar dacă este necesar să renunţe la încasări mari. Leonardo DiCaprio a câştigat 20 de milioane de dolari pentru „Inception”, dar a primit un salariu înjumătăţit pentru filmul „Once Upon a Time in Hollywood” al lui Quentin Tarantino.

Potrivit listei publicate de Variety, Daniel Craig a primit 25 de milioane de dolari pentru apariţia sa în filmul „Bond 25”, care va avea premia în 2019.

Lista continuă cu Dwayne Johnson, care a câştigat 22 de milioane de dolari pentru „Red Notice” (2020) şi Vin Diesel, plătit cu 20 de milioane de dolari pentru „The Fate of the Furious” (2017).

La pragul de 15 milioane de dolai s-au situat Anne Hathaway, Jennifer Lawrence şi Seth Rogen pentru apariţiile lor în producţiile „Barbie” (2020), „Red Sparrow” (2018), respectiv „Flarsky” (2019).

Câştigul lui Tom Cruise pentru apariţia sa în „The Mummy” (2017) s-a situat între 11 şi 13 milioane de dolari, în timp ce câştigul lui Harisson Ford pentru „Indiana Jones 5” (2020) este estimat între 10 şi 12 milioane de dolari.

În lista publicată de Variety.com urmează, la pragul de 10 milioane de dolari, actorii: Sandra Bullock (pentru „Minions” - 2015), Leonardo Dicaprio („Once Upon a Time In Hollywood” - 2019), Robert Downey Jr. („Spider-Man: Homecoming” - 2017), Kevin Hart („Jumanji: Welcome to the Jungle” - 2017) şi Chris Pratt („Jurassic World: Fallen Kingdom” - 2018).

Salariul actriţei Emily Blunt pentru apariţia ei în „Jungle Cruise” (2019) este astimată între 8 şi 10 milioane de dolari, la pragul de 8 milioane de dolari aflându-se şi Bryce Dallas Howard, pentru „Jurassic World: Fallen Kingdom” (2018).

Lista continuă cu Tom Hardy, care a câştigat 7 milioane de dolari pentru „Venom” (2018), Ryan Gosling, care primeşte 6,5 milioane de dolari pentru „First Man” (2018), Jack Black, cu 5 milioane de dolari pentru „Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017), Michael B. Jordan, cu un câştig estimat între 3 şi 4 milioane de dolari pentru „Creed 2” (2018) şi Ethan Hawke, cu 2 milioane de dolari pentru „The Purge” (2013).