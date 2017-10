Cântăreaţa islandeză Björk a dezvăluit că a fost hărţuită sexual de un celebru regizor danez: despre cine ar fi vorba

Björk a fost protagonista filmului „Dancer in the dark“, regizat de Lars Von Trier, premiat cu Palme d'Or FOTO Getty Images

„Pentru că l-am respins pe regizor în mai multe rânduri, el se înfuria de fiecare dată şi mă pedepsea, dând echipei impresia că eram persoana care avea probleme“, a povestit ea pe Facebook.

Björk , în vârstă de 51 de ani, nu a dezvăluit numele hărţuitorului ei, nici filmul în chestiune, dar a vorbit despre „o echipă de zeci de persoane care au permis şi încurajat“ atitudinea lui.

Lars Von Trier, premiat cu Palme d'Or şi nominalizat la Oscar la categoria „cel mai bun cântec original". Pentru acelaşi film, Bjork a câştigat trofeul pentru Cea mai bună actriţă în rol principal la Festivalul de Film de la Cannes. Despre colaborarea celor doi se ştie deja că a fost una conflictuală, însă motivele nu au fost niciodată explicate complet. Cu toate acestea, Billboard scrie că Björk a apărut doar în câteva filme, cel mai notabil fiind „Dancer in the dark/Dansând cu noaptea" (2000), regizat de danezul, premiat cu Palme d'Or şi nominalizat la Oscar la categoria „cel mai bun cântec original". Pentru acelaşi film, Bjork a câştigat trofeul pentru Cea mai bună actriţă în rol principal la Festivalul de Film de la Cannes. Despre colaborarea celor doi se ştie deja că a fost una conflictuală, însă motivele nu au fost niciodată explicate complet. Lars Von Trier mai este renumit pentru filme ca „Anticristul" (2009) şi „Nymphomaniac" (2013) FOTO AFP „În opinia mea, el a avut o relaţie mai corectă şi mai semnificativă cu actriţele sale după confruntarea mea, aşa că există speranţă", a mai spus Björk.

Cântăreaţa a scris mesajul în momentul în care s-au înmulţit mărturisirile actriţelor care îl acuză pe producătorul american Harvey Weinstein de agresiuni sexuale. Artista, care evocă aceste fapte pentru prima dată, a explicat că a fost „inspirată de femeile care se exprimă“ în legătură cu agresiunile sexuale la care au fost victime.

„Am devenit conştientă de faptul că un regizor îşi poate atinge şi hărţui actriţele după bunul plac şi că industria cinematografică o permite“, a adăugat ea.

Björk a precizat că acest eveniment nu i-a compromis cariera căci, a spubliniat ea, nu avea „ambiţii“ în lumea cinematografiei. Însă, ea a fost „îngijorată“ în privinţa altor actriţe care au lucrat cu acelaşi regizor.

„Sper ca această mărturisire să ajute actriţele şi actorii de peste tot“, a spus artista în final. „Să oprim asta! Vine un val al schimbării în lume“, a fost îndemnul ei.

Björk Guðmundsdóttir este cântăreaţă, compozitoare, actriţă şi producător muzical. Născută în 1965, la Reykjavík, şi-a început cariera în 1987. Primul său album de studio, intitulat „Debut“, a apărut în 1993, şi i-au urmat alte opt materiale. Björk a compus muzică de film, a deţinut rolul prinicipal în „Dansând cu noaptea/ Dancer in The Dark” (2000), regizat de Lars von Trier, pentru care a primit o nominalizare la Oscar la categoria „cel mai bun cântec original“ şi trofeul pentru cea mai bună actriţă la Festivalul de Film de la Cannes. Björk are în palmares, între altele, cinci Brit Awards, a primit 14 nominalizări la premiile Grammy, un MTV Europe Music Award şi patru MTV Video Music Awards.