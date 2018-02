Cântăreaţa Feli a anunţat că tatăl ei a murit: Admir oamenii care sunt puternici şi trec repede peste asemenea dureri, dar eu nu mă număr printre ei

Printr-un mesaj pe Facebook, Feli şi-a anunţat fanii îngrijoraţi de „dispariţia“ ei din spaţiul public că tătăl ei a dispărut, fără a oferi mai multe detalii.

„Scriu şi şterg pentru că încerc să găsesc cuvintele care să exprime ce simt acum, dar unele sentimente se pare că nu pot fi descrise prin cuvinte. Am fost întrebată prin mesaje unde am «dispărut» şi dacă sunt bine pentru că nu am mai postat nimic pe reţelele de socializare. A murit tatăl meu. Scriu asta uşor amorţită trecând în câteva secunde de la o stare la alta. E dubios. Nu mă simt eu. Am nevoie de puţin timp să mă adun. Spun «puţin» pentru că eu cred despre mine că sunt o Feli puternică şi îmi impun să cred asta acum mai mult ca niciodată. Admir oamenii care sunt atât de puternici încât ar putea să treacă peste asemenea dureri repede, dar eu, din păcate, nu mă număr printre ei“, a explicat Feli.

Artista şi-a rugat fanii să-i respecte intimitatea: „Am nevoie de mine acum. De câteva zile mă caut şi nu mă găsesc. Până am să mă găsesc, vă rog să îmi respectaţi dorinţa de a nu fi întrebată «Cum?», «De ce?».“

„Cu bune, cu rele, familia e familie dincolo de orice, sângele apă nu se face şi iubirea nu dispare. Niciodată“, a mai precizat cântăreaţa, făcând referire la faptul că timp de şase ani nu a vorbit cu tatăl său.

Într-un interviu acordat în vara anului trecut, Feli a povestit că în urmă cu şase ani a avut o discuţie mai aprinsă cu tatăl său şi de atunci nu şi-au mai vorbit. Atunci, Feli a vorbit şi despre momentul emoţionant al împăcării. „Într-o discuţie de acum şase ani mi-am apăsat singură pe nişte butoane care m-au adus înapoi în copilărie şi am început cu reproşuri . Omul mi-a ieşit din suflet. Simţeam că nu mai face parte din mine şi mulţi ani am făcut terapie. Mă întrebam cum de tocmai tata e singurul om din lume pentru care nu mai am niciun sentiment. Nu puteam să am. Într-o zi eram în drum spre concert, mă uitam pe geam şi ascultam muzică şi m-am gândit la tata şi simţeam că mă gâdilă stomacul. L-am sunat şi am vorbit o jumătate de oră, ca şi cum vorbesc cu mama în fiecare zi (…) Înainte să închid telefonul i-am spus că îl iubesc. Am închis telefonul şi am început să plâng. Apoi am simţit ca şi cum o voce îmi spunea că de acum totul se va rezolta şi efectiv din momentul ăla totul e bine. Tata pentru mine a fost iubirea vieţii mele“, spunea Feli în 2017, în emisiunea „Dincolo de aparenţe“.

Deocamdată nu este clar dacă Feli va onora prezenţa în cea de-a patra semifinală Eurovision România 2018, care este programată pe 11 februarie în Salina Turda. Cântăreaţa este una dintre principalele favorite să acceadă în finala Selecţiei Naţionale cu melodia „Bună de iubit“.