Anita Pallenberg, muza trupei Rolling Stones, a murit la 73 de ani: „O femeie remarcabilă. Mereu în inima mea“

Decesul său, care a intervenit marţi şi a cărui cauză nu a fost precizată, a fost anunţat de prietenii săi. Anita Pallenberg, care locuia majoritatea timpului la Londra, făcea sejururi îndelungate în Jamaica, însă locul decesului său nu a fost deocamdată confirmat.

Keith Richards, chitarist şi membru fondator al formaţiei The Rolling Stones, şi cântăreaţa şi actriţa Marianne Faithfull i-au adus un omagiu modelului Anita Pallenberg, care a murit pe 13 iunie, arată News.ro.

„O femeie remarcabilă. Mereu în inima mea“, a fost mesajul publicat pe pagina de Facebook a lui Keith Richards alături de o fotografie în care apare Pallenberg.

Anita Pallenberg l-a cunoscut, pe când era model, pe chitaristul Brian Jones, membru fondator al The Rolling Stones, în 1965, şi l-a părăsit pentru Keith Richards în 1967, după ce Jones devenise instabil şi violent. Brian Jones a murit în 1969.

Pallenberg şi Richards au format un cuplu până în 1980 şi au avut trei copii împreună: Marlon, Angela şi Tara, care a murit la puţin timp de la naştere.

Ea a avut statutul de „membru neoficial“ al trupei Rolling Stones, fiind una dintre puţinele femei care putea să intre în studioul lor de înregistrare şi care le-a dat sfaturi pentru albumul lor „Beggars Banquet“, lansat în 1968.

Cântăreaţa şi actriţa Marianne Faithfull, apropiată a grupului The Rolling Stones şi fostă iubită a solistului Mick Jagger, a transmis, de asemenea, un mesaj în care deplânge moartea lui Pallenberg.

Faithfull i-a dedicat un poem al lui W.B. Yeats şi a adăugat: „Anita obişnuia să spună că noi două suntem cu ani lumină înaintea The Rolling Stones. Spiritual şi, probabil, adevărat! O să îmi lipsească atât de mult; 52 de ani! Chiar am iubit-o. Am trecut prin momente bune şi proaste, dar acum mi le amintesc doar pe cele bune. M-a învăţat atât de multe. A fost foarte bună şi distractivă! Rămas bun, dragostea mea, mergi cu bine“.

Celebră pentru consumul de alcool şi de droguri, Anita Pallenberg a lăsat în spate această viaţă de abuzuri în anii 1980 şi s-a implicat în numeroase proiecte, precum importul de ţesături fabricate în India.

În 2008, ea a declarat pentru „The Guardian“ că a renunţat să scrie o autobiografie, având în vedere că editorii erau interesaţi doar în aspectele picante ale vieţii sale.

Anita Pallenberg, de origine germano-italiană, a jucat în filme ca „Performance“ (1970), de Nicolas Roeg, „Barbarella“ (1968), de Roger Vadim, şi „Candy“ (1968), de Christian Marquand, şi a fost considerată simbol al stilului anilor 1960. În plus, ea a apărut, în 2001, într-unul dintre episoadele serialului „Absolutely Fabulous“ alături de Marianne Faithfull, fostă iubită a lui Mick Jagger, de care a rămas apropiată de-a lungul timpului.