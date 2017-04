Actori din Lord of the Rings, Game of Thrones şi Stargate SG-1 vin la Comic Con 2017. Detalii inedite la Adevărul LIVE, de la ora 13.00

Anul acesta va avea loc cea mai mare desfăşurare de forţe, fiind folosiţi 20.000 de metri pătraţi pentru toate activităţile. La East European Comic Con vor ajunge actori de la Hollywood, din cele mai populare filme si seriale, creatori de conţinut video din România (Creative Monkeyz, Bromania, Sector 7, etc), iar la Romexpo va fi amenajată o zonă întreagă dedicată jocurilor video în care se pot chiar şi testa jocuri noi, precum şi concursuri de cosplay pentru toţi cei care doresc să se transforme într-un personaj preferat, jurizate de cosplayeri recunoscuţi internaţional.

La capitolul jocuri video, EECC va fi gazda finalei turneului naţionat League of Legends. Sunt prezenţi, de asemenea, numeroşi artişti grafici locali şi internaţionali care îşi expun lucrările (Puiu Manu, Pisica Patrata, Robert Obert, Victor Druijiniu, etc). Există şi o zonă de târg, în care diferiţi expozanţi de la noi si din afara care vin cu numeroase produse, de la haine, la benzi desenate, bijuterii, cărţi, etc., toate făcând referire la pop culture.

Actorii reprezintă, probabil, atracţia principală. Aceştia participă la panel-uri (sesiuni de întrebări şi răspunsuri), se fotografiază individual cu fanii şi oferă autografe personalizate. Anul acesta, actorii invitaţi sunt:

1. Chris Judge (foto jos) - cunoscut pentru rolul iconic al lui Teal’c din serialul Stargate SG-1. Judge şi-a început cariera printr-o serie de apariţii în seriale populare ale anilor ’90 precum MacGyver, 21 Jump Street sau The Fresh Prince of Bel-Air. Cel mai de seamă rol al său avea să îl dobândească în 1997, în Stargate SG-1, fiind cel mai longeviv actor al seriei. Christopher Judge a fost şi scenaristul unor episoade din celebrul serial nord-american care s-a bucurat un timp de statutul de cea mai lunga serie science fiction, depăşind Dosarele X. În acest moment, recordul este deţinut de Supernatural.

2. Craig Parker - binecunoscut publicului din Stăpânul Inelelor, acolo unde l-a interpretat pe elful Haldir. De origine neo-zeelandeză, Parker s-a mai făcut remarcat şi în serialul de mare succes Spartacus, unde l-a jucat pe comandantul Claudius Glaber. Actorul îi dă fiinţă şi Lordului Stéphane Narcisse în serialul Reign care urmăreşte povestea reginei Mary Stuart şi care a ajuns deja la cel de-al patrulea sezon. Craig Parker a mai avut şi aparitii episodice notabile în seriale precum Xena: Prinţesa Războinică, NCIS, NCIS: Los Angeles şi Sleepy Hollow.

3. Ellie Kendrick (foto jos) - una dintre cele mai bine cotate actriţe de la Hollywood, care s-a remarcat în producţii precum “Game of Thrones”, “Misfits” sau “The Diary of Anne Frank”. Actriţa, inclusă într-un top realizat de Nylon Magazine al viitoarelor staruri de la Hollywood, a fost remarcată pentru interpretarea Annei Frank din seria BBC, “The Diary of Anne Frank”. Criticii au apreciat că abordarea lui Ellie “a adus un aer de realism proaspăt unui rol iconic.” Kendrick a avut un rol şi în seria britanică Misfits, în care l-a avut alături pe platourile de filmare pe colegul sau din Game of Thrones, Iwan Rheon (Ramsay Bolton).

4. Jefferson Hall - cunoscut pentru rolul lui Torstein din serialul fenomen Vikings. Jefferson Hall s-a mai făcut remarcat şi pentru rolul cavelerului Hugh of the Vale din Game of Thrones, slujitorul casei Arryn. Totodată, actorul de origine britanică îi dă viaţă lui Thorne Geary în aclamata serie HBO Taboo, în care care joacă alături de actori ca Tom Hardy, nominalizat la Oscar pentru The Revenant, Michael Kelly (House of Cards) sau Jonathan Pryce (Game of Thrones, Piratii din Caraibe). În afară de seriale, Hall a făcut parte din distribuţiile unor blockbustere de succes precum Sherlock Holmes sau Star Wars: The Force Awakens.

5. Nathaniel Buzolic – popular în România graţie serialelor The Vampire Diaries şi The Originals. Nathaniel a jucat şi în filmul Hacksaw Ridge, regizat de Mel Gibson, nominalizat la şase categorii la Premiile Oscar printre care si Best Picture, Best Directing si Best Male Actor şi plecând acasă cu două trofee. Nathaniel a jucat şi într-un episod din Supernatural, numit “Bloodlines”, scenariul episodului fiind iniţial menit să se extindă într-un spin-off intitulat “Supernatural: Bloodlines”.

6. Tom Wlaschiha (foto jos) - îl interpretează pe unul dintre personajele importante din Game of Thrones, Jaqen H’ghar, cunoscut şi drept Faceless Man. Tom Wlaschiha, care a fost confirmat de HBO şi pentru cel de-al şaptelea sezon al serialului, este de origine germană şi a plecat în SUA imediat după căderea Zidulului Berlinului, pentru a urma un stagiu de teatru. Actorul a fost mai mult axat pe producţii germane, dar şi unele internaţionale. Tom a putut fi urmărit, pe lângă Game of Thrones, în pelicula No One Sleeps, precum şi în serialul Crossing Lines.

De la ora 13.00, în studioul Adevărul LIVE este invitat Mircea Mureşan, manager EECC, cu amănunte inedite din culisele celui mai important eveniment de gen din SE Europei.