A murit regizorul Milos Forman, premiat cu Oscar pentru „Zbor deasupra unui cuib de cuci“ şi „Amadeus“

Potrivit agenţiei de presă CTK din Cehia, Forman a murit vineri în Statele Unite ale Americii, după o perioadă scurtă în care s-a luptat cu o boală. „Plecarea sa a fost calmă şi a fost înconjurat tot timpul de familia lui şi de cei mai apropiaţi prieteni“, a anunţat soţia regizorului, Martina.





Milos Forman s-a născut pe 18 februarie 1932 în oraşul Caslav din Cehia, dar s-a mutat mai târziu în SUA, devenind cetăţean american în anii '70.





Filmul „Zbor deasupra unui cuib de cuci/ One Flew Over the Cuckoo’s Nest“ (1975), adaptat după romanul omonim scris de Ken Kesey, publicat în 1962, şi pelicula „Amadeus“ (1984), despre viaţa compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart prezentată din perspectiva rivalului său, Antonio Salieri, au câştigat în total 13 premii Oscar, inclusiv cele la categoria Cel mai bun regizor, care i-au revenit lui Forman.





Milos Forman mai este cunoscut pentru musicalul rock „Hair“ (1979), „Ragtime“ (1981) şi „The People vs Larry Flint“ (1996).