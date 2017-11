Încă o actriţă îl acuză de viol pe Ed Westwick, starul din „Gossip Girl“: „Am fost neputincioasă“ FOTO

Actriţa Aurélie Wynn, cunoscută sub numele de scenă Aurelie Marie Cao, a descris pe Facebook cum s-a întâmplat totul, scrie Daily Mail. Tânăra este a doua femeie care îl acuză pe Westwick de viol.

„În iulie 2014, am ajuns, condusă de Ed, la Glendower Estates, în urma unei invitaţii a unei prietene de-ale mele, care se întâlnea cu colegul lui de cameră, actor în serialul «Glee». Am petrecut până la 5 dimineaţa, la răsărit, aşa că am decis toţi să mergem la somn, deoarece aveam evenimente şi lucruri de făcut a doua zi. Acolo existau o grămadă de dormitoare. La fel ca în cazul Kristinei (prima actriţă care l-a acuzat de viol pe Westwick - n.red.), i-am refuzat avansurile, dar m-a împins cu faţa în jos şi am fost neputincioasă sub greutatea lui. Purtam un costum de baie dintr-o singură piesă pe care l-a rupt, eram în stare de şoc, eu sunt şi foarte mică, fizic. Când s-a terminat, mi-am luat telefonul mobil şi am descoperit că fata care mă invitase a plecat sau a fost dată afară. Nu aveam acces la Wi-Fi în acea clădire şi a trebuit să-mi rog un prieten să-mi cheme un Uber, pentru a putea pleca de acolo, în timp ce Ed era inconştient“.

De asemenea, tânăra a mărturisit că iubitul ei de atunci, Mark Salling, actor în serialul „Glee“ a dat vina pe ea pentru cele întâmplate, după care a părăsit-o.

„Mark, care pretindea că nu-l cunoaşte pe Ed, a dat vina pe mine pentru ce s-a întâmplat şi m-a părăsit. Ceilalţi prieteni ai mei şi alte cunoştinţe mi-au spus că cel mai bine ar fi să nu spun nimic despre viol, pentru «a nu fi acea fată», în plus, nu m-ar crede nimeni, toată lumea ar spune că «încerc să am cele 10 secunde de celebritate». Aşa că am păstrat tăcerea“.

Aurélie Wynn FOTO Facebook

În plus, tânăra a renunţat la actorie şi a decis să facă această mărturisire după ce Kristina Cohen a făcut prima o acuzaţie de viol la adresa actorului.

„Mă bucur că toate aceste lucrui ies la lumină acum şi că există şi dreptate în această lume. Eu te cred, Kristina Cohen, şi îţi mulţumesc că ai avut curajul să vorbeşti atât de elocvent despre experienţele prin care trec tinerele actriţe din cauza unor bărbaţi ca Ed Westwick. Fără tine nu aş fi avut curajul să vorbesc public despre acest lucru“, a adăugat tânăra.

Actriţa Kristina Cohen, în vârstă de 28 de ani, a dezvăluit tot pe Facebook că actorul Ed Westwick (30 de ani) a violat-o în urmă cu trei ani, pe când se afla în vizită la reşedinţa acestuia, alături de iubitul ei din acea perioadă, producătorul american Kaine Harling.

Ed Westwick a reacţionat în urma postării actriţei şi a negat că ar fi violat-o. Mai mult, a declarat că nici măcar nu o cunoaşte pe actriţă: „Nu o cunosc pe această femeie. Nu am forţat niciodată nicio femeie, în niciun fel. Cu siguranţă nu am comis niciodată un viol“.

Ed Westwick FOTO Getty Images

Ed Westwick este un actor şi muzician de origine britanică, cunoscut în special pentru rolul lui Chuck Bass din serialul „Gossip Girl“ (2007-2012). În prezent, Westwick interpretează rolul lui Vincent Swan în serialul de comedie produs de BBC Two „White Gold“.