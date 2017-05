Tinerii români vor avea curând o lege a internshipului

Legea Internshipului a pornit ca o iniţiativă a Uniunii Studenţilor din România (USR) menită să creeze o punte de comunicare între tineri şi instituţiile private sau publice şi să reglementeze derularea internshipurilor de o manieră care să se vădească avantajoasă atât pentru intern, cât şi pentru angajator.





Măsura, adoptată pe 25 mai printr-un Memorandum, vizează eliminarea confuziilor dintre raportul de internship şi raportul de muncă, astfel încât internshipul să nu devină o formă mascată de angajare.





Stagiile profesionale şi programele de internship oferă tinerilor posibilitatea de a experimenta lucrul într-un mediu organizat, prin familiarizarea cu metodele de lucru şi aplicarea cunoştinţelor acumulate în perioada de studiu, dobândind astfel experienţe relevante în domeniile vizate. Programele de internship contribuie la definirea mai clară a perspectivelor de carieră ale studenţilor, pentru o inserţie mai rapidă pe piaţa muncii.





"Reglementarea stagiilor de internship a fost unul din cele mai importante obiective ale USR, încă de acum 4 ani. A fost printre primele soluţii pe care federaţia noastră le-a propus ca răspuns la rata mare a şomajului în rândul tinerilor. Am organizat de-a lungul timpului dezbateri cu mediul de business, cu mediul academic şi cu colegii noştri din toată ţara. Am urmărit îndeaproape toate dezbaterile legislative şi am colaborat cu Guvernul şi Parlamentul pentru a găsi soluţiile cele mai potrivite pentru studenţii şi tinerii care îşi doresc să parcurgă un stagiu de internship. Credem cu tărie că aceste stagii vor aduce tinerii mai aproape de piaţa muncii şi de cerinţele acesteia. Am militat şi vom milita în continuare pentru internshipuri de calitate, pentru o experienţă de muncă şi învăţare integrată, astfel încât să reducem decalajul dintre cerinţele pieţei muncii şi cunoştinţele tinerilor şi să facilităm trecerea de la şcoală la viaţa activă. Ne bucurăm că decidenţii au pus pe agenda publică această lege şi vom rămâne aproape de acest demers de adoptare a legii şi implementare a acesteia", declară Alin Grigore, preşedintele Uniunii Studenţilor din România.





Viitoarele consultări organizate de Executiv pe tema internshipului urmăresc să preîntâmpine nevoile, aşteptările şi exigenţele tuturor părţilor implicate în organizarea stagiilor profesionale de tip internship (instituţii ale administraţiei publice centrale, mediul privat, mediul academic, organizaţii de tineret şi de voluntariat).





Piaţa programelor de internship a cunoscut o ascensiune remarcabilă în România, în ultimii cinci ani. În anul 2013, Executivul a iniţiat Programul Oficial de Internship al Guvernului României, aflat anul acesta la a cincea ediţie, care oferă tinerilor oportunitatea de familiarizare cu metodele de lucru ale administraţiei publice centrale. Dincolo de activitatea zilnică în cadrul administraţiei centrale, stagiarii au ocazia să participe la discuţii şi mese rotunde în prezenţa unor înalţi oficiali ai statului român, precum şi la training-uri şi workshop-uri tematice.





La ediţia din acest an a Programului de Internship au fost înregistrate 1670 de candidaturi eligibile pentru cele 100 de locuri disponibile în cadrul a 52 de instituţii participante la program.