Cercetarea ştiinţifică, un domeniu prioritar pentru Universitatea Spiru Haret: Instituţia este parte integrantă a European Research Area

Aria Europeană a Cercetării (ERA) reprezintă o zonă multiculturală, deschisă cercetătorilor de la nivelul Uniunii Europene, aceasta fiind gândită încă de la momentul înfiinţării, în anul 2000, ca o structură concentrată pe cooperarea la nivel medical, industrial, socioeconomic şi al mediului înconjurător.

Potrivit Raportului de progres al implementării ERA, elaborat de Comisia Europeană, România se află pe locul 17 în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte numărul de cercetători activi şi implicaţi.

Ca parte integrantă a ERA, universitatea a aderat la cele cinci arii prioritare ce presupun:

a) implicarea în competiţiile pentru finanţarea proiectelor de cercetare;

b) încheierea de acorduri de cooperare transnaţională, în special cu ţările vecine;

c) accesul liber pe piaţa muncii;

d) asigurarea condiţiilor manifestării egalităţii de gen;

e) accesul neîngrădit la cunoaştere.

Activitatea de cercetare a instituţiei de învăţământ se desfăşoară în cinci domenii: ştiinţe sociale, economice, umaniste, artă şi arhitectură, ştiinţă.

Prin implicarea continuă în diverse proiecte de cercetare şi dezvoltare, finanţate prin sistemul naţional de cercetare, dar şi în programe ale UE cum ar fi: COST, ERASMUS+, TEMPUS, Universitatea Spiru Haret a reuşit să obţină recunoaştere pe plan internaţional.

Instituţia deţine logo-ul ”Excelenţa Resurselor Umane în Cercetare”, acordat de către DG Research & Innovation, Comisia Europenă, iar începând din 2013 a aderat la Carta Europeană a Cercetătorilor şi la Codul de Conduită privind Recrutarea Cercetătorilor.

Universitatea Spiru Haret are dreptul să participe la orice competiţie pentru atragerea de fonduri destinate cercetării, instituţia fiind înregistrată şi validată ca instituţie de cercetare şi partener în European Participants Portal.

În acest sens, universitatea a implementat anul trecut 10 proiecte finanţate prin fonduri structurale nerambursabile europene şi naţionale, acestea ridicându-se la suma de 1.898.665,57 lei.

O preocupare constantă a Universităţii Spiru Haret a reprezentat-o asigurarea accesului cercetătorilor săi la surse de documentare, prin participarea ca partener în proiectul ANELIS Plus.

Astfel, portalul cercetare.spiruharet.ro oferă acces la cele mai recente informaţii privind:

- oportunităţi de finanţare naţională şi internaţională;

- mobilităţi şi stagii de practică pentru cercetători;

- oportunităţi de publicare a articolelor ştiinţifice;

- acces la baze de date ştiinţifice;

- instruire online pentru cercetatători privind: bunele practici în cercetare şi protejarea datelor cu caracter personal; comunicarea şi diseminarea rezultatelor cercetării şi egalitatea de şanse în activitatea de cercetare;

- ştiri şi evenimente din domeniul cercetării etc.

Scopul platformei este de a creşte vizibilitatea la nivel internaţional, a facilitării comunicării şi cooperării între cercetători, dar şi promovarea de proiecte de cercetare, parteneriate, în vederea accesării surselor de finanţare.

Nu doar cercetătorii, ci şi studenţii Universităţii Spiru Haret au acces la baze de date ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, precum JSTOR, LEGALIS, THOMSON WEB OF SCIENCE, JOURNAL CITATION REPORTS, DERWENT INNOVATION INDEX, EBSCO ACADEMIC SEARCH COMPLETE, şi PROQUEST.

De asemenea, cercetătorii şi studenţii USH au beneficiat şi beneficiează de acces la baza de date Euromonitor Passport prin intermediul proiectului POSDRU ID 141179, Adaptarea curriculumului şi pachetului educaţional la exigenţele pieţei muncii, Adapt2Jobs.

Universitatea Spiru Haret acordă un rol important evenimentelor ştiinţifice, organizând în acest sens, anul trecut, peste 30 de de conferinţe naţionale şi interna-ţionale, simpozioane, workshop-uri, lansări de carte, dar şi cercuri ştiinţifice studenţeşti.

Publicaţiile ştiinţifice ale instituţiei de învăţământ respectă principiul valorizării preferenţiale a producţiei ştiinţifice de calitate şi principiul internaţionalizării ştiinţei, cercetarea realizându-se la standarde ridicate.

În prezent, în cadrul Universităţii Spiru Haret există un număr de 16 publicaţii ştiinţifice active, care oferă conţinut în limba română, engleză, franceză şi germană.

Publicaţii precum revista Journal of Academic Research in Economics, revista Journal of Applied Economic Sciences sau revista Journal of Economic Development, Environment and People sunt indexate în baze de date ştiinţifice internaţionale.

O dezvoltare economică, socială şi culturală calitativă şi care să aibă rezultate notabile nu se poate realiza fără un sistem de învăţământ axat pe o cercetare ştiinţifică performantă.

De aceea, procesul educaţional din cadrul universităţii promovează acţiuni susţinute prin care angajatorii se implică să respecte convenţiile de practică studenţească, inclusiv în ceea ce priveşte absorbţia absolvenţilor, încurajarea creşterii gradului de utilizare şi diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice în mediul intern şi extern, iniţierea de noi parteneriate şi consolidarea celor existente, creşterea implicării studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică etc.

Universitatea Spiru Haret se va axa în permenanenţă, conform programului managerial 2014-2018, pe dezvoltarea unui sistem de valori care să contribuie la împlinirea personală, dezvoltarea spiritului antreprenorial, participarea la viaţa activă a comunităţii şi societăţii, şi la obţinerea succesului pe piaţa muncii.