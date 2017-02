Bursele Telekom susţin anual zece studenţi de excepţie pentru o carieră de succes

Peste 100 de studenţi au beneficiat până în prezent de burse de excelenţă prin programele derulate de Telekom Romania.

În 2016 programul „Bursele Telekom” a fost deschis studenţilor din anul I la universităţile de stat, indiferent de profilul acestora. Din cele 360 de înscrieri, juriul a selectat 20 de finalişti, dintre care au fost aleşi zece câştigători.

Cei zece câştigători ai ediţiei 2016 sunt studenţi ai universităţilor din Bucureşti, Iaşi şi Cluj- Napoca. Fiecare student primeşte din partea Telekom Romania o bursă anuală în valoare totală de 11.250 de lei, pe durata anului universitar 2016-2017.

Fie că se pregătesc să devină medici, profesori sau cercetători, tinerii bursieri ne vorbesc despre parcursul lor educaţional, despre valorile care îi animă şi despre visul pe care speră să-l transforme într-o carieră de succes.

Samuiel Bizu are 20 de ani şi este student la medicină. A decis să aleagă acest drum, fiind motivat de experienţele nefericite ale unor persoane apropiate din familie care s-au confruntat cu o serie de complicaţii medicale care ar fi putut fi evitate. Consideră că are chemarea să aibă o contribuţie în acest domeniu şi are nevoie de susţinere pentru a putea urma cursuri de specializare capabile să îl aducă mai aproape de proiectul său.

Alexandru Zancă este pasionat de biochimie. Este fascinat de modul în care moleculele de ADN şi relaţia dintre ele şi proteine determină felul în care arată lumea vie. Este convins de faptul că în momentul în care vom reuşi să desluşim toate mecanismele genetice, vom avea acces la o resursă nelimitată de posibilităţi terapeutice. Bursa oferită de Telekom Romania îl va ajuta să aibă acces la informaţia de care are nevoie, prin intermediul unor stagii de studii în cele mai relevante centre universistare ale biochimiei. Şi-a propus ca în acest fel să ajungă mai aproape de comoara de resurse a universului ADN.

Sorin-Sebastian Mircea este student al Facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai şi speră să devină un programator de succes. Pasiunea pentru programare şi exprimarea creativităţii personale prin gândirea unor linii de cod capabile să schimbe în bine viaţa celor din jurul său au transformat informatica într-un mod de viaţă. Bursa oferită de Telekom îl va ajuta să acopere costurile întreţinerii serverelor necesare pentru dezvoltarea proiectelor sale şi cumpărarea unor noi echipamente. De asemenea, speră să îşi poată direcţiona o parte din susţinerea financiară primită către proiectul unei afaceri din zona IT&C.

Nicolae Andronic - Gorcea studiază medicina şi se pregăteşte asiduu pentru o carieră în chirurgie oncologică. Visul său este de a servi comunitatea cu ajutorul vocaţiei sale. Pentru aceasta are nevoie să participe la cât mai multe workshop-uri pe teme chirurgicale, precum şi să achiziţioneze materialele necesare de studiu. Bursa oferită de Telekom reprezintă o investiţie pentru binele pe care Nicolae îl va putea face mai multor oameni aflaţi în suferinţă.

Andreea - Diana Manolescu îşi doreşte să formeze şi să cristalizeze minţi sclipitoare, tânăra studentă urmărind o carieră în domeniul pedagogic. Andreea va folosi bursa de la Telekom pentru specializarea sa în filologie, scop pe care îl poate atinge achiziţionând cărţi de specialitate, participând la conferinţe relevante pentru cercetările sale şi urmând cursuri certificate internaţional. Cu susţinerea oferită de Telekom Romania va putea să investească în programe de predare a limbii române pentru tinerii din centre de plasament, domeniu în care are deja experienţă ca voluntar.