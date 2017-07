Ce înseamnă pentru elevii britanici un profesor bun

Cel mai important lucru la un profesor este calitatea de a inspira, spun elevii de la o şcoala din nordul Londrei, unitate de învăţământ care deserveşte comunităţii locale, conform The Guardian . Profesorii care inspiră sunt cei care schimbă cu adevărat vieţile oamenilor.

Profesorii buni care sunt încurajatori pot face o diferenţă în performanţa elevilor

„Matematica a fost una dintre materiile mele preferate şi asta datorită progresului pe care l-am făcut. N-am fost pasionată de matematică decât după ce l-am avut ca profesor pe domnul Datta. E aşa entuziasmat de matematică, pur şi simplu iubeşte asta şi astfel e mereu dispus să-şi ofere timpul pentru meditaţii. Când mă frustrez, el îmi spune c-o să rezolvăm asta şi rămâne după ore să-mi explice problemele pe care nu le-am înţeles. Asta mă ajută să am mai multă încredere în mine” spune Tayla- Rae.

„Nu spun că ceilalţi profesori nu sunt buni, pentru că ei chiar sunt, dar când ai un profesor care te inspiră şi căruia chiar îi pasă de tine, atunci vezi diferenţa. El m-a făcut să iubesc matematica”, a adăugat aceasta.

Profesorul Datta a lăsat o impresie bună la foarte mulţi elevi, inclusiv Kleidei căreia îi place foarte mult cum acesta foloseşte cântece pentru a-i ajuta să ţină mai bine minte teoremele. ”Nu mi-a plăcut niciodată matematică, dar profesorul m-a ajutat mult în timpul prânzului şi după şcoală. El e chiar pasionat de matematică, lucru care e chiar contagios”.

Pasiunea pentru propria materie e foarte importantă, dar profesorii nu trebuie să ştie chiar totul despre ea, spune Sultan. „Profesorii buni ştiu să-i facă pe elevi interesaţi de subiect şi să înţeleagă. Aceştia creează un context de învăţare în care studenţii sunt inspiraţi să continue cu materia” , mai menţionează acesta.

„Un profesor bun cu adevărat poate să schimbe felul în care te vezi”, spune Imaan care intenţionează să ia numai nivelul A la matematică şi la fizică. „În şcoala primară nu prea am făcut ştiinţe şi când am venit aici, am început să facem asta foarte serios. Cred că a început să mă pasioneze atunci când am ajuns în clasa a VIII-a, deoarece profesorului nostru de ştiinţe îi plăcea să ne provoace mereu”.

„La orice cerinţă aveam cronometru şi nici nu aveam timp să vorbim unii cu alţii. Nu era aşa strict cu noi tot timpul, ne dădea şi premii. Într-o zi, aveam un test şi ne-a dat acadele ca să ne relaxăm şi să nu mai fim stresaţi cu examenul respectiv. Profesorii trebuie să pună presiune pe elevi când trebuie, dar şi să ştie când să îi liniştească. Asta îi ajută cu adevărat. La materia lui am scris corect 99% din test, n-am reuşit asta la nimic.Totul e datorită profesorilor ca el”, a mai spus Imaan.

Profesorul trebuie să-ţi fie şi prieten

Materiile preferate ale lui Luke sunt muzica şi informatică. El ar vrea să devină profesor de muzică. „Mi-ar plăcea să fac ce fac profesorii de muzică aici: să învăţ elevii să iubească muzica şi să-i ajut să-şi depăşească limitele. Mi-ar plăcea să-i învăţ şi să-i văd cu cariere măreţe în muzică”.

„Profesorii chiar buni au o conexiune cu elevii lor şi le sunt chiar prieteni, nu persoane care lucrează doar pentru note. Ar trebui să le pese de elevi. Nu e pe ideea „hei, pot să-ţi fiu prieten?”, ci prin gesturile mici pe care le fac. Să te întrebe ce ai următoarea oră, ce note ai şi cum te simţi. Asta ar ajuta la o conexiune reală”, spune el.

Respectul e foarte important

Joe, la cei 15 ani ai lui, spune că relaţia dintre profesor şi elevi trebuie să fie simbiotică, ambele părţi trebuie să se respecte una pe cealaltă. „Mi-a plăcut istoria şi mereu am văzut-o interesantă, dar recent am avut un profesor numit Costello care chiar m-a inspirat să aflu mai multe. El este foarte pasionat de subiect şi ştie cum să te facă atent la clasă. A studiat istorie şi politică la universitate şi asta se reflectă în lecţii. Datorită lui vreau să merg la universitate şi să devin profesor de politică”, adaugă el.

Şi Georgina vrea să devină profesoară, ori pentru şcoala primară ori secundară. „Profesorii aici inspiră şi motivează studenţii şi aş vrea să pot să ajut şi eu oamenii şi să fac un impact asupra vieţii lor”, spune ea. Georgina îşi aminteşte cum nu-i plăceau ştiinţele până s-o aibă ca profesoară pe doamna Berry. „Ne sprijină cu adevărat şi ne încurajează. Face totul să pară aşa uşor. Îmi plac ştiinţele acum, aproape la fel de mult ca geografia. Simt că pot vorbi cu profesoara despre orice, despre munca academică, dar şi despre ce s-a întâmplat în şcoală. Îmi este ca un mentor”.

Laudele de la un profesor pe care-l respecţi îţi dau încredere în tine

Aleyna îşi aminteşte cum a luat cursuri de pian, dar a renunţat pentru că a crezut că e plictisitor. „Când am început aici, am avut-o pe profesoara Danso la muzică. Toţi am fost nevoiţi să cântăm la pian şi mi-a zis că sunt foarte bună la asta şi dacă aş vrea să reiau cursurile, am putea sta peste program şi să exersăm. Chiar m-a inspirat şi am reluat învăţatul şi am cântat la reuniunea de la finalul clasei a VII-a”.

Când profesorii muncesc, te sprijină şi te încurajează să reuşeşti, munceşti mai mult pentru că nu vrei să-i dezamăgeşti, spun elevii. Câteodată lucrurile mici scot profesorii în evidenţă „Profesorul Jones atrage atenţia tuturor prin felul în care se mişcă. Nu stă în acelaşi loc, se mişcă pe lângă noi. Lecţiile lui nu sunt niciodată plictisitoare”.

La această şcoală sunt pete 900 de elevi care vorbesc peste 50 de limbi diferite. Performanţa copiilor este recunoscută la nivel naţional şi inspectorii subliniază calităţile profesorilor şi pasiunea acestora.