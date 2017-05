Zeci de mesaje de susţinere pentru profesoara care a criticat sistemul şi a fost înlăturată. Inspectoratul şcolar dă declaraţii penibile. Dragnea, intrigat

Reacţia primăriţei Firea





La rândul ei, Gabriela Firea, primăriţa Capitalei, condamnă orice încercare de face o legătură între întreruperea activităţii profesoarei Cristina Tunegaru la Şcoala 95 din Bucureşti şi criticile cadrului didactic la adresa sa.





Conform unui comunicat al Biroului de presă al Primăriei Capitalei, primarul general Gabriela Firea regretă că „mai multe instituţii de presă au ales să încerce să inducă ideea că destituirea doamnei profesor Cristina Tunegaru ar fi fost făcută ca urmare a faptului ca doamna Tunegaru s-a exprimat critic la adresa Primarului General în această iarnă".





De asemenea, comunicatul Primăriei Capitalei, precizează că Inspectorul general al Municipiului Bucureşti, Florian Lixandru, susţine ca profesorul Cristina Tunegaru "se afla pe un post de suplinitor la şcoala generală nr.95 din Capitală, post care a fost solicitat de un profesor titular, în condiţiile formulate de lege".





Ce spune Inspectoratul şcolar





Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) susţine că profesoara de limba română Cristina Tunegaru are statutul de profesor suplinitor, iar postul său a fost ocupat legal, începând cu anul şcolar 2017-2018, respectiv cu data de 1 septembrie 2017, de către un profesor titular care a solicitat transferul pentru întregirea normei didactice, cadrele didactice titulare având prioritate pentru ocuparea posturilor.





„Conform metodologiei - cadru privind mobilitatea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2017-2018, aprobată prin OMENCŞ cu nr. 5739/2016, cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate au prioritate pentru ocuparea posturilor publicate faţă de cadrele didactice suplinitoare, care solicită continuitatea pe post. Doamna profesoară Cristina Tunegaru are statutul de profesor suplinitor pe postul de la şcoala Şcoala Gimnazială nr. 95, sector 3. În consecinţă, acest post a fost ocupat legal, începând cu anul şcolar 2017-2018, respectiv cu data de 1 septembrie 2017, de către un profesor titular care a solicitat transferul pentru întregirea normei didactice", precizează Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) într-un comunicat de presă transmis joi seară.







Potrivit ISMB, în acest context, Consiliul de administraţie al unităţii de învăţămănt nu mai poate acorda continuitatea pe postul respectiv.







Declaraţiile halucinante ale Inspectoratului Şcolar





Reprezentanţii ISMB mai spun că declaraţiile profesoarei nu corespund adevărului şi aduc prejudicii de imagine primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, şi Inspectoratului. Asta deşi dascălul nu pomeneşte numele primăriţei în ultima sa postare pe Facebook în care anunţă că a fost dată afară. Legătura cu Gabriela Firea a fost făcută de către jurnalişti. De altfel, Cristina Tunegaru, a declarat pentru Adevărul că are certitudinea că primarul Gabriela Firea nu are nicio legătură de înlăturarea ei de la şcoala 95. Acelaşi lucru l-a scris şi pe pagina sa de Facebook în această dimineaţă.





„Acuzaţia că aş fi afectat imaginea primarului Bucureştiului e halucinantă. Nicăieri nu am afirmat nimic despre niciun primar, nu văd ce legătură am cu aceste lupte politice. Dimpotrivă, am negat explicit reprezentanţilor media care m-au contactat că ar exista vreo conexiune, am refuzat să-mi închipui că poate exista o asemenea ticăloşie.

Apoi, că aş fi afectat imaginea inspectoratului prin afirmaţii mincinoase. Tot ce am spus e factual adevărat şi verificabil până la virgulă. Dacă afectează imaginea sistemului nu e responsabilitatea mea, ci a celor care au luat deciziile, care sunt legale; tocmai asta denunţ, că se poate lua o asemenea decizie discreţionară, că mi se poate nega legal dreptul de a concura cu şanse egale pe un post liber, că vechimea şi hârtiile bat competenţa şi interesul superior al copiilor. E inacceptabil ca decizia de angajare a unui profesor să nu ţină cont de realitatea din şcoală şi de dorinţa părinţilor. Sistemul împarte arbitrar resursa umană în insideri şi marginali şi ia pe baza acestei distincţii decizii care pot afecta viitorul unor copii.

Problema e mult mai amplă decât cazul meu individual, în fiecare an acest sistem atavic de angajare prin „repartiţie” exact ca în comunism exclude tineri valoroşi care pot reprezenta schimbarea pe care ne-o dorim în educaţia publică. Pentru că posturile dispar înainte de concursurile care ajung un teatru absurd: sute de profesori se bat pe niciun post, concurează pentru palmares. E o discuţie pe care trebuie să o avem calm dincolo de imixiuni politice, chiar cu riscul de a ciufuli orgolii şi cariere clădite pe mânuirea expertă a regulamentelor”, explică dascălul pe pagina de Facebook.





Sute de mesaje pe Facebook







„Am şi eu o întrebare: de când are inspectoratul şcolar (cu litere mici, da!) în atribuţii apărarea reputaţiei şi imaginii unui primar (oricare ar fi acela sau aceea)? Vorba ceea: întreb şi eu pentru un prieten .. care nu găseşte aceste informaţii în lege, ordonanţe, ordine de ministru, regulamente etc.”, întreabă Raluca pe Facebook.







„Felicitări Cristina! Eşti o luptătoare, şi fii tare în continuare”, îi spune şi Petrişor.







„În noiembrie 2015, m-am trezit chemată în biroul directoarelor. Acolo mă aştepta o doamna consilier local, directoare de instituţie şi dânsa. Mi se reproşa că printr-o postare pe FB am afectat imaginea instituţiei doamnei şi că am defăimat bucătăreasa:). Şi că bucătăreasa are un ginere procuror prin Bucureşti care mă va da în judecată şi să am grijă,etc. Halucinantă poveste. Doamna îşi folosea funcţia atât didactică cât şi politică că să mă intimideze. I-am spus să îi transmită domnului să mă dea în judecată. Nu m-a dat nimeni în judecată nici până azi. L-am scos pe primar din lista de prieteni :). Însă am mulţi vizitatori constanţi pe pagină :)”, povesteşte şi Elena.





„Luptă până la capăt! În era hoţiei şi a golăniei, oamenii valoroşi sunt incomozi!”, o încurajează şi Dobrin.





Şocul de joi

„Nu m-au inspectat, nu a venit nimeni să mă vadă la ore, să se intereseze de progresele elevilor mei, dar mă dau afară! Fără să întrebe părinţii sau elevii, fără să mă anunţe măcar, un funcţionar al inspectoratului a alocat din pix orele mele altui profesor. Şi m-am trezit scoasă din şcoală. Da, pot să facă asta în sistemul public în anul 2017", arată profesoara Tunegaru într-un mesaj postat joi pe Facebook.

Profesoara a declarat pentru „Adevărul” că a aflat că orele ei de limba română au fost transferarte altui cadru didactic, ea nefiind titular.

„Am aflat de pe Internet că nu o să mai am ore începând cu data de 1 septembrie. Când m-am dus astăzi la secretariat să îmi depun cererea de prelungire, mi-au spus că o depun degeaba deoarece orele mele au fost transferate altcuiva. Este o practică des întâlnită. Din păcate, nu se ţine cont de părerea părinţilor, a elevilor, deciziile se iau de către inspectorat fără niciun fel de analiză", a mai spus Tunegaru.

„Sunt favorizaţi cei care au reuşit să fenteze sistemul”

„Se practică transferurile în această perioadă, e primăvara transferurilor, înainte de examenul de titularizare”, explică Cristina Tunegaru. Aceasta consideră că transferurile făcute înaintea examenului de titularizare relevă, în multe cazuri, o deficienţă majoră a sistemului. „De regulă, e foarte greu să te titularizezi într-un oraş mare. Şi atunci oamenii se titularizează în ţară, în localităţi izolate şi se transferă în primăvară la oraş. Se poate să nu ajungă niciodată la şcoala aceea. Apoi, în sesiunea din acelaşi an, nu o să fie iar niciun post la titularizare pentru că toate posturile din oraşe se ocupă prin transferuri. Sunt favorizaţi titularii sistemului, cei care au reuşit să fenteze sistemul şi să devină titulari”, continuă Cristina Tunegaru, citată de republica.ro.

Atunci când suplinitorii sunt înlăturaţi de la clasă, acest lucru nu se face, de obicei, în baza unor evaluări obiective. „Se întâmplă frecvent, din păcate, şi nu se ţine cont de părinţi, de ceea ce îşi doresc aceştia, de relaţia dintre elevi şi profesori. Inspectoratul ia decizii din pix, fără să ştie care este realitatea din teren. Sunt convinsă că a mai luat şi alte decizii, sunt mulţi alţi profesori buni care s-au trezit fără loc de muncă din septembrie”, mai spune dascălul. Profesor cu atitudine

Profesoara de limba română Cristina Tunegaru a avut mai multe declaraţii critice la adresa sistemului de învăţământ şi a modului învechit în care unii dintre colegii ei înţeleg să predea. Ea este susţinătoarea ideii ca înainte de a li se preda copiilor texte literare în care ei nu se regăsesc să li se deschidă apetitul pemntru lectură prin cărţi care să le stârnească interesul şi pe care să le citească cu plăcere. La începutul lunii martie, dascălul s-a „autodenunţat” pe pagina ei de Facebook că nu respectă programa şcolară de Limba Română şi că nu mai citeşte cu elevii ei de gimnaziu poeziile lui Eminescu, „Amintirile” lui Creangă, baladele populare, pastelurile de 150 de ani şi nuvelele lui Slavici. Cristina Tunegaru argumenta că, deşi este pasionată de literatura română şi mai ales de poezie, elevii „sunt prea tineri şi prea puţin experimentaţi să înţeleagă texte de o asemenea dificultate, despre moarte şi trecerea timpului, despre tinereţe, puritate şi durere; sunt toate emoţii pe care ei nu le-au trăit”. „E datoria mea să îmi ghidez elevii în drumul lor de descoperire a literaturii, şi nu să-i arunc într-o mare de texte pe care nu le înţeleg şi în care nu se regăsesc. Întâlnirea cu Eminescu trebuie pregătită atent, în mulţi ani de lectură”, subliniază profesoara pe Facebook

Mesajul de 1 Mai către colegii ei, dascălii: „Să nu mai dea vina pe elevi pentru eşecul de la clasă”

Cristina Tunegaru le-a lăsat colegilor ei, un mesaj acid pe Facebook chiar de 1 Mai. Redăm mai jos postarea.

De 1 mai 2017 aş vrea ca tot mai mulţi profesori:

- să nu-şi mai lase de izbelişte clasele după 3 ani, chiar înaintea clasei a VIII-a, pentru că aşa vor ei şi pot; - să nu mai dea vina pe elevi pentru eşecul de la clasă: „sunt prea leneşi, dezinteresaţi, lipsiţi de respect”;

- să nu predea mai mult decât prevede programa, „ca să-i înveţe cu greul de mici” sau pentru că sunt prea blazaţi să se uite în planificare;

- să renunţe să mai ia cartea Marianei Badea la subraţ ca să predea literatură;

- să se pună în pielea elevilor mai des, să îi înţeleagă şi să-i trateze ca pe nişte copii în formare, nu ca pe nişte adulţi rău-voitori; să-şi trateze elevii ca pe copiii proprii.

- să asculte ceea ce le spun părinţii, chiar dacă uneori tonul lor pare nepotrivit;

- să aibă curajul de a ieşi din tiparele tradiţionale, pentru a crea la clasă o atmosferă caldă, vie, în care să primeze schimbul liber de idei, fără teama de greşeală.



Edit: Mi se atrage atenţia că înainte să cerem ceva de la profesori, ar trebui mărite salariile şi refăcută imaginea lor în societate. Şi totuşi nu pot să nu mă gândesc că oamenii se luptă pe brânci să intre în sistem, că e o concurenţă uriaşă la titularizare, că se titularizează la ţară şi se transferă apoi la oraş. Profesorii nu aleg sistemul privat pentru salarii mai mari.

Poate pentru că într-o şcoală privată trebuie să muncească mai mult, nu mai au timp de meditaţii, sunt verificaţi mereu de şef şi nu mai pot face ce vor, aşa cum se întâmplă în şcoala publică ? A criticat inclusiv acţiuni ale primarul general al Capitalei, Gabriela Firea În luna ianuarie, profesoara i-a transmis primarului general că nu va da curs dispoziţiei acesteia, pe fondul traficului dificil din cauza viscolului, de a nu pune absenţe elevilor până la ora 9.30, argumentul fiind că "primarul nu are atribuţii de manager al procesului didactic". "Ca profesor, eu nu pot şti motivul pentru care un elev absentează: din cauza zăpezii sau pentru că fumează etnobotanice în toaleta şcolii. Ca părinte, nu trebuie să las la latitudinea copilului dacă să mearga sau nu la şcoală pentru ca nu i se pun absenţe", spunea Cristina Tunegaru. O reacţie extrem de critică a avut profesoara faţă de acţiunea primarului general la Şcoala 164 din Bucureşti, în contextul măsurilor de prevenţie faţă de jocul "Balena Albastră", criticând în egală măsură acţiunea colegilor săi care "au participat cu slugărnicie la circul desfăşurat de Gabriela Firea sub pretextul conştientizării pericolelor internetului". Ea a calificat acţiunea drept un "show comunistoid grotesc". "Să nu uităm, dragi colegi, că şcoala nu e troaca unor animale politice!", era mesajul său către profesorii de la Şcoala 164.





„Am citit următoarea postare a unei doamne profesoare din Bucureşti. I-am trimis-o ministrului Educaţiei Naţionale, întrebându-l cum este posibil aşa ceva? Aştept cu mare interes răspunsul dumnealui”, este mesajul transmis aseară de Liviu Dragnea pe pagina sa de Facebook.