Profesorii, momiţi cu utopii politico-economice să rămână în învăţământ

Locuinţe de serviciu, asigurări medicale speciale şi împrumuturi cu dobândă subvenţionată de stat pentru cărţi sunt câteva dintre măsurile propuse de Academia Română pentru creşterea atractivităţii profesiei didactice. Astfel încât ireal de sonor „profesia didactică va deveni una dintre cele mai respectate şi căutate pe piaţa muncii şi se va situa în primele trei profesii ca atractivitate în sectorul public”.





Totul apare în Strategia de Dezvoltare a României în următorii 20 de ani care este în stadiu de elaborare urmând ca până în ianuarie 2018, sub patronajul Preşedintelui României, aceasta să fie aprobată printr-un „acord de îndeplinire de către instituţiile şi forţele politice majore ale ţării”. În fapt, susţin experţii în Educaţie, strategia creionează o serie de ameninţări la posibilitatea dezvoltării Educaţiei, printre care şi faptul că nu a fost definit şi asumat într-o manieră co-participativă un adevărat proiect de ţară pentru educaţie. „Problema nu este lipsa de strategii şi de pacte, ci ipocrizia clasei politice şi promisiunile nefondate”, spun specialiştii.





Ar fi al doilea pact politic pentru educaţie





Sub tutela fostului preşedinte al României Traian Băsescu, lideri politici au semnat în 2008 un pact pentru Educaţie de care s-a ales praful, reamintesc experţii în Educaţie. „Ce mă asigură că va da roade mai mult decât pactul semnat în timpul lui Băsescu. Rămân la ideea că nu există salarizare după performanţă şi rezultatele muncii. Până nu vor înţelege că profesorii buni trebuie motivaţi, prin plata diferenţiată, pentru că oamenii buni nu vin în învăţământ, nu se va întâmpla nimic”, este de părere preşedintele Asociaţiei Edu Cer, Ştefan Vlaston.





Formă fără fond şi ipocrizie – astfel descrie Marian Staş clasa politică, amintind de acelaşi pact din vremea preşedintelui Băsescu.





„Şi-au băgat picioarele în pact, acum există şi pericolul derapajului ipocrit al proiectului „România educată”, marca Iohannis (de jumătate de an nu am mai auzit nimic). Când vorbim de proiecte transformaţionale, cum este acesta, am rezerve în legătură cu angajamentul onest al politicienilor, înainte de orice. În general, strategiile de genul acesta seamănă mai mult cu o listă de cumpărături care rămâne neadunată, pentru că nu există o analiză strategică privind felul cum acei paşi sunt puşi în practică, prin consecinţe bugetare, politici publice”, a explicat Staş.





Apartamente pentru profesori, idee bună, dar fără resurse





Vlaston consideră că strategia Academiei Române nu avea efecte, nu numai pentru că nu sunt stipulaţi paşii concreţi de aplicare şi metodele de verificare, ci pentru că nu există nici resurse financiare. Asta, deşi mai ales în mediul rural locuinţele pentru cadrele didactice sunt necesare ca aerul.





„Prima întrebare este dacă există resursele financiare, tocmai am văzut că avem 5,7% încasări mai mici decât în ianuarie 2016, aşa că ideea cu planul de guvernare a PSD-ului este o utopie, pentru că încasările nu asigură cheltuielile pe care şi le-au propus. Strategia se înşiră pe mai mulţi

ani, în principiu problema este cum atragi profesori în mediul rural”, a încheiat Vlaston.