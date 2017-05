Profesoara care a avut mai multe declaraţii critice la adresa sistemului de învăţământ a fost dată afară: „Nu vor decât să scape de mine”

UPDATE ,,Nu are nici o legătură cu declaraţiile pe care le-a făcut dumneai la adresa primarului Capitalei. Este o procedură normală. A venit un cadru didactic titular (la şcoala nr.95 unde profesoara preda) care a revendicat acele 12 ore pe care doamna profesoară le avea la şcoală. Dânsa nu a rămas fără un loc de muncă. Aceasta îşi poate presta activitatea la o altă şcoală”, a explicat pentru „Adevărul”, Ariana Oana Bucur, secretar de stat în cadrul Minsterului Educaţiei.



„Nu m-au inspectat, nu a venit nimeni să mă vadă la ore, să se intereseze de progresele elevilor mei, dar mă dau afară! Fără să întrebe părinţii sau elevii, fără să mă anunţe măcar, un funcţionar al inspectoratului a alocat din pix orele mele altui profesor. Şi m-am trezit scoasă din şcoală. Da, pot să facă asta în sistemul public în anul 2017", arată profesoara Tunegaru într-un mesaj postat joi pe Facebook.

Ea mai spune că nu o interesează locul de muncă în sine, în condiţiile în care, ca profesor cu nota 9.67 la titularizare (a treia pe Bucureşti anul trecut), poate găsi oriunde un loc într-o şcoală publică sau privată.

"Dar eu am lucrat alături de elevii mei atât de frumos, am investit emoţional, am luptat şi am muncit pentru progrese uimitoare, neaşteptate care au surprins şcoala întreagă. Nu îi pot lăsa să regreseze, să piardă totul. E o responsabilitate pe care vreau să o duc până la capăt. Şi totuşi, nimic din toate astea nu are vreo relevanţă pentru inspectorat. Interesul elevilor e călcat în picioare. Nu vor decât să scape de mine, profesorul care vrea să schimbe sistemul de la bază", adaugă Cristina Tunegaru.

Profesoara a declarat pentru Adevărul că a aflat că orele ei de limba română au fost transferarte altui cadru didactic, ea nefiind titular.

"Am aflat de pe Internet că nu o să mai am ore începând cu data de 1 septembrie. Când m-am dus astăzi la secretariat să îmi depun cererea de prelungire, mi-au spus că o depun degeaba deoarece orele mele au fost transferate altcuiva. Este o practică des întâlnită. Din păcate, nu se ţine cont de părerea părinţilor, a elevilor, deciziile se iau de către inspectorat fără niciun fel de analiză", a mai spus Tunegaru.

Profesoara de limba română Cristina Tunegaru a avut mai multe declaraţii critice la adresa sistemului de învăţământ şi a modului învechit în care unii dintre colegii ei înţeleg să predea. Ea este susţinătoarea ideii ca înainte de a li se preda copiilor texte literare în care ei nu se regăsesc să li se deschidă apetitul pemntru lectură prin cărţi care să le stârnească interesul şi pe care să le citească cu plăcere. La începutul lunii martie, dascălul s-a „autodenunţat” pe pagina ei de Facebook că nu respectă programa şcolară de Limba Română şi că nu mai citeşte cu elevii ei de gimnaziu poeziile lui Eminescu, „Amintirile” lui Creangă, baladele populare, pastelurile de 150 de ani şi nuvelele lui Slavici.

Cristina Tunegaru argumenta că, deşi este pasionată de literatura română şi mai ales de poezie, elevii „sunt prea tineri şi prea puţin experimentaţi să înţeleagă texte de o asemenea dificultate, despre moarte şi trecerea timpului, despre tinereţe, puritate şi durere; sunt toate emoţii pe care ei nu le-au trăit”.

„E datoria mea să îmi ghidez elevii în drumul lor de descoperire a literaturii, şi nu să-i arunc într-o mare de texte pe care nu le înţeleg şi în care nu se regăsesc. Întâlnirea cu Eminescu trebuie pregătită atent, în mulţi ani de lectură”, subliniază profesoara pe Facebook

A criticat inclusiv acţiuni ale primarul general al Capitalei, Gabriela Firea

În luna ianuarie, profesoara i-a transmis primarului general că nu va da curs dispoziţiei acesteia, pe fondul traficului dificil din cauza viscolului, de a nu pune absenţe elevilor până la ora 9.30, argumentul fiind că "primarul nu are atribuţii de manager al procesului didactic".

"Ca profesor, eu nu pot şti motivul pentru care un elev absentează: din cauza zăpezii sau pentru că fumează etnobotanice în toaleta şcolii. Ca părinte, nu trebuie să las la latitudinea copilului dacă să mearga sau nu la şcoală pentru ca nu i se pun absenţe", spunea Cristina Tunegaru.

O reacţie extrem de critică a avut profesoara faţă de acţiunea primarului general la Şcoala 164 din Bucureşti, în contextul măsurilor de prevenţie faţă de jocul "Balena Albastră", criticând în egală măsură acţiunea colegilor săi care "au participat cu slugărnicie la circul desfăşurat de Gabriela Firea sub pretextul conştientizării pericolelor internetului". Ea a calificat acţiunea drept un "show comunistoid grotesc". "Să nu uităm, dragi colegi, că şcoala nu e troaca unor animale politice!", era mesajul său către profesorii de la Şcoala 164.

Astăzi, aceasta a explicat pentru Adevărul că nu aceste critici aduse primarului i-au adus demiterea.