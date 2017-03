Manualele şcolare vor fi achiziţionate după noi criterii de selecţie

Pentru a diminua procedura greoaie şi uneori de durată, timpul de producere al manualele a fost diminuat, iar pentru ca acestea să fie mai bune vor primi voturi din partea şcolilor. Mai mult, manualele nu vor mai fi achiziţionate în funcţie de criteriul achiziţiilor publice, respectiv preţul cel mai mic, ci de calitate.





„Am redus de la şase luni la o sută de zile timpul pentru a produce manualele. Am umblat pe calendar pentru ca ele să fie produse în timp util pentru a fi gata la începerea şcolii. Am schimbat criteriile. Până acum, criteriul de selecţie era preţul cel mai mic şi veneau cu preţuri de dumping şi, implicit, manuale care nu erau de calitate. Am introdus criteriul de calitate, acesta are ponderea cea mai mare. 85 la sută calitate şi un 15 la sută preţul. În plus, preţul final al manualului se va stabili în funcţie de cerere. Pentru că şcolile vor decide care manual va fi folosit în şcoală. Manualele primesc un vot din partea şcolilor şi în funcţie de numărul de exemplare, preţul va fi stabilit pe tranşe. Preţul unei cărţi este dependent de tiraj. Dacă va avea un tiraj mai mare, preţul va fi mai mic. Dacă va fi un tiraj mai mic, preţul va fi mai mare. În programul de guvernare este prevăzută legea manualului. Aşa că anul acesta vom avea manuale noi la clasa a V-a, realizate după programele pe care le-am filtrat şi despre care cred că sunt mai bune”, a spus Pavel Năstase.





Pavel Năstase a anunţat din luna ianuarie intenţia de a face o lege a manualului, pentru ca achiziţia să se facă mai rapid.