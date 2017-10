Liviu Pop: „Voi înainta proiectul de lege prin care să avem un singur manual şcolar la fiecare disciplină”. Ministrul a anunţat proiectul unei biblioteci virtuale

"Programul de guvernare PSD-ALDE se pliază pe aşteptările colegilor noştri din învăţământul preuniversitar, plecând de la resursa umană, continuând cu baza materială şi formarea profesorilor şi îmbunătăţirea legislaţiei coroborată cu debirocratizarea. Au fost dezbateri ample pe legea manualului şcolar, vizavi de manualul unic sau manualul de bază şi alte manuale şi, aşa cum era de aşteptat, ideea de a avea un singur manual şcolar deja prinde contur şi nu am nicio problemă să îi înaintez Guvernului României proiectul de lege prin care să avem un singur manual şcolar la fiecare disciplină din programul cadru. Tot ceea ce înseamnă trunchi comun pentru elevii din România să aibă la bază un singur manual", a spus Liviu Pop, într-o conferinţă de presă, după o întâlnire cu cadre didactice din mai multe judeţe din sudul ţării.

Ministrul Educaţiei a subliniat că pentru aceia care doresc manuale alternative cadrul legal le permite ca pe banii lor să facă manuale alternative, dar statul are obligaţia, în conformitate cu Constituţia, prin MEN, pentru fiecare elev să asigure un manual şcolar la programa şcolară în baza curriculei naţionale, arată Agerpres..

Ministrul a anunţat biblioteca şcolară virtuală

Pop a adăugat că profesorii care vor realiza manuale şi auxiliare curriculare vor avea punctaj pentru gradaţie de merit.

"M-am bucurat foarte mult să văd (şi solicit pe toţi profesorii din zona învăţământului tehnologic, învăţământului profesional şi tehnic) că sunt colegi de-ai noştri care au materiale realizate pe suport pdf, nefăcând statul nimic pentru ei în ultimii cinci ani de zile. Adică în niciun liceu tehnologic nu există manuale pe module, copiii noştri care învaţă în liceul economic, spunea doamna director, nu au niciun manual, toate auxiliarele curriculare fiind făcute de către profesori. Toate aceste auxiliare curriculare, resurse educaţionale deschise, vor fi făcute publice pe biblioteca şcolară virtuală pe care o creăm în aşa încât modelul de bună practică, de exemplu de la clasa a IX, profil economic din Craiova, să se poată extinde în toată ţara. Am spus-o că toţi cei care vor realiza manuale şi auxiliare curriculare vor avea punctaj pentru gradaţie de merit. Îmi doresc ca următoarele criterii pentru gradaţii de merit să aibă în componenţă foarte multe elemente pe care profesorii, profesorii de excelenţă le au în portofoliile lor, dar nu au fost cunoscute niciodată", a argumentat Liviu Pop.

Vor fi două tipuri de auxiliare

Potrivit ministrului, fiecare profesor are un portofoliu, unii dintre ei chiar nişte portofolii extraordinare, cu foarte multe documente, create în parcursul carierei educaţionale, dar care care niciodată nu au fost scoase la iveală, acestea funcţionând doar la nivelul unităţii şcolare, poate la nivelul inspectoratului, dar nu la nivel naţional, iar din acest motiv vor fi două categorii de auxiliare — cele contra cost şi cele din categoria resurselor educaţionale gratuite.

"De aceea, prin modificarea pe care o vom face pe regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, vom avea două categorii de auxiliare, dacă le putem numi aşa: cele care sunt contra cost, pe care le evaluăm la nivel naţional prin Consiliul Naţional de Evaluare şi Examinare, şi cele care sunt în categoria resurselor educaţionale deschise, gratuite, care pot fi folosite în orice unitate şcolară, gratuit, şi care se vor evalua la nivel IŞJ şi a Casei Corpului Didactic. La CCD vom evalua auxiliarele curriculare, adică dacă un profesor are propriul lui manual, programa a venit cu module îmbunătăţite, modele de teste, de probleme, demonstraţii, le poate face ca resursă educaţională deschisă, fără drept de autor, libere în tot sistemul de învăţământ în România şi peste tot unde avem copii români în diaspora. E un demers absolut obligatoriu", a evidenţiat Liviu Pop.

Gazeta matematiă, aprobată

Ministrul Educaţiei a mai afirmat că în acest moment nimeni nu poate garanta că manuale de azi ale elevilor sunt în conformitate cu programa şcolară, pentru că nu au fost filtrate. "Azi nimeni nu poate garanta că ceea ce a ajuns pe băncile elevilor este în conformitate cu programa şcolară, pentru că nu au fost filtrate de nimeni. Noi am pus două filtre în baza programelor şcolare: unul, la nivel naţional pentru cei care vor să contribuie din exterior cu material pentru sistemul de educaţie şi cei care vor să îl pună gratuit la dispoziţia şcolii. Acum două săptămâni am aprobat toate acele auxiliare folosite în bibliotecile şcolare, inclusiv Gazeta matematică. Procesul pentru cei care nu şi-au depus documentele se va relua în fiecare an, în august şi februarie se pot face depuneri de proiecte pentru resursa educaţională externă, deschisă sau evaluată naţional. E un demers greu, pentru că se desfăşoară în timpul anului şcolar", a mai afirmat Liviu Pop.

Ministrul Educaţiei Naţionale a participat vineri, la Craiova, la o dezbatere regională având ca teme legea educaţiei naţionale, a manualului şcolar, mobilitatea personalului didactic pentru 2018-2019, gradaţii de merit şi politici educaţionale, unde au fost prezenţi reprezentanţi din minister, inspectori şcolari de la IŞJ-uri din

judeţele Argeş, Călăraşi, Vâlcea, Mehedinţi, Dolj, Olt, Dâmboviţa, Teleorman şi Giurgiu şi la o întâlnire la care au participat aproape 250 de directori şi directori adjuncţi din şcolile din Dolj.