Liceele cu rata de promovare zero vor rămâne istorie

Concret, cele nouă licee, toate cu profil tehnologic, care riscă să devină istorie începând cu anul şcolar 2018 sunt din judeţele Timiş, Sibiu, Maramureş, Harghita, Gorj, Dâmboviţa şi Caraş-Severin. „Vor intra în lichidare la forma învăţământ liceal, urmând să continue ca şcoli generale. Este vorba despre unităţi care funcţionau cu şcoală generală şi liceu în acelaşi loc”, a explicat Liviu Pop, şeful de la Educaţie.



În total, 150 de candidaţi care au susţinut examenul maturităţii în aceste unităţi liceale nu au reuşit să obţină note de trecere. Însă, cu toate că în cele nouă licee vizate de închidere rata de promovare a fost zero, toţi candidaţii care au studiat filiera tehnologică s-au numărat printre codaşii de la Bacalaureat.



Situaţia se propagă de ani buni



Mai precis, rata de promovare în rândul acestora a fost de doar 48,5%, în condiţiile în care rata de promovare în rândul celor care au studiat filiera teoretică a fost de 83,9%. De asemenea, cei care au studiat filiera vocaţională au avut o rată de promovare de peste 70%, conform rezultatelor transmise de Ministerul Educaţiei înainte de afişarea notelor finale. Dar această situaţie dezastruoasă privind rezultatele de la liceele tehnologice nu este ceva nou pentru sistem. Chiar şi anul trecut, 44,2% din candidaţi au luat note de trecere. „Desfiinţarea liceelor slabe, fie şi a celor cu rata de promovare zero, nu se poate face peste noapte. Măsura poate fi implementată, cel mai rapid, doar începând cu anul viitor şcolar”, a explicat Adriana Oana Bucur, secretar de stat în Ministerul Educaţiei.



Liceele cu rezultate slabe la Bac, evaluate de o comisie



Potrivit acesteia, oficialii vor avea în vedere mai mulţi factori atunci când vor decide să elimine liceele codaşe. „Un liceu nu poate fi defiinţat aşa de simplu. De exemplu, poate un liceu a avut rata zero de promovare la Bacalaureat pentru că la examen s-au prezentat foarte puţini candidaţi. După aceea, trebuie să avem în vedere faptul că cele mai multe licee care au avut rezultate slabe sunt cele tehnologice, iar ulterior să analizăm de ce tocmai în cadrul acestora absolvenţii au cea mai scăzută performanţă”, a spus Bucur.



Prin urmare, liceele cu rezultate slabe la Bacalaureat vor fi evaluate, analizate de către o comisie. „În condiţiile în care se constată că există o lipsă de eficienţă din partea cadrelor didactice, doar atunci se poate aplica decizia de desfiinţare”, a completat oficialul. Şi Ecaterina Andronescu, preşedintele Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport de la Senat, e de părere vina pentru slaba performanţă din aceste unităţi de învăţământ aparţine profesorilor. „Eu cred că şi profesorii care, ani la rând, termină cu o generaţie care nu promovează deloc sau într-o foarte mică măsură, ar fi trebuit să perceapă mediile mici ca pe un semnal de alarmă. Nu putem merge aşa la nesfârşit şi nimeni să nu fie răspunzător de ce se întâmplă acolo”, a explicat Andronescu.



Cine poate desfiinţa liceele neperformante



Totuşi, senatorul a precizat că reţeaua şcolară a fost deja aprobată iar măsura privind desfiinţarea nu poate fi introdusă din această toamnă. „În plus, după evaluarea de la clasa a VIII-a, candidaţii au completat deja fişele de înscriere pentru liceu. Dar nu este exclus ca aceasta să fie introdusă începând de anul viitor”, a complet Andronescu. Pe de altă parte, Daniela Vişoianu, preşedintele Coaliţiei pentru Educaţiei susţine că închiderea liceelor neperformante nu intră în atribuţia Ministerului Educaţiei, ci în cea a inspectoratelor şcolare. „Liceele nu vor fi închise de ministru şi nu vor fi închise peste noapte. Decizia şi responsabilitatea este a inspectoratelor şcolare judeţene care sunt convinsă că ştiu bine ce se întâmplă acolo. Este bine pentru sistem că există un mecanism de penalizare a lipsei de performanţă”, a declarat Vişoianu.



Soluţia propusă de autorităţi: Bac-ul diferenţiat



Soluţia pentru ca situaţii în care niciun absolvent să nu promoveze Bacalaureatul există, afirmă experţii. Bacalaureatul diferenţiat este una dintre ele. „Ar trebui implementat un Bacalaureat diferenţiat, pentru că nu sunt toţi de acelaşi nivel educaţional. Prin urmare, elevii de la liceele tehnologice ar trebui să beneficieze de un bacalaureat profesional care să îi trimită către o şcoală post-liceală sau să se angajeze direct cu diploma, prin care le este recunoscută o anumită specializare, iar astfel va desfăşura o muncă potrivită cu nivelul lor de pregătire. Acest lucru ar fi binevenit, mai ales, de către angajatorii care se plâng că nu au forţă de muncă calificată“, este de părere Ecaterina Andronescu.



Specialiştii cer transport şi burse de sprijin pentru elevi



„Măsura trebuie completată cusprijin pentru aceşti elevi, care de regulă sunt din zonele sărace. Cu siguranţă, ei pot fi cuprinşi într-o altă unitate şcolară. Pot avea şanse la o creştere a calităţii, însă doar dacă au asigurat transportul, cazarea, masa şi bursele de sprijin“, a explicat Daniela Vişoianu, preşedintele Coaliţiei pentru Educaţie.



În schimb, Ştefan Vlaston, preşedintele Edu Cer, crede că ar trebui investit în şcolile profesionale, capitol la care, de altfel, stăm foarte prost. „Ar trebui să le transforme în şcoli profesionale, nu să fie limitate la şcoli generale cum vrea ministrul Educaţiei. Şcolile profesionale ne lipsesc teribil de mult, mai ales în mediul rural, unde se regăsesc cele mai multe dintre liceele cu rata de promovare zero”, a declarat Vlaston.



Potrivit acestuia, România ar putea prelua modelul Germaniei. „Acolo, 70% dintre copii învaţă în şcolile profesionale, pe când la noi doar 20%. Nici nu este de mirare că trăim această realitate, având în vedere că învăţământul profesional de la noi este foarte slab, cu excepţia şcolilor private”, a conchis specialistul